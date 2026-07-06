Bakary Sanogo prend les rênes de l’Autorité nationale de la presse (ANP)
Changement de cap à la tête du régulateur de la presse écrite et numérique en Côte d'Ivoire. Par décret présidentiel, Bakary Sanogo a été nommé président de l’Autorité nationale de la presse (ANP). Il succède à Samba Koné, dont le mandat est arrivé à son terme.
Un expert chevronné de la communication
Le nouveau président de l'ANP affiche un parcours particulièrement dense, alternant haute administration publique et institutions internationales :
- Au cœur de l'État : Avant sa nomination, il officiait comme conseiller technique au ministère de la Communication. Il a également dirigé le Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG) et occupé le poste de directeur de la communication à la Primature sous le regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.
- À l'échelle internationale : Bakary Sanogo cumule près de 20 ans d'expérience en tant qu'expert en communication pour le développement. Une carrière internationale qui l'a mené de la Banque mondiale (Abidjan, Dakar, Paris) à la Banque africaine de développement (Tunis, Abidjan).
Du journalisme de terrain à la régulation
Ce retour aux sources sectorielles fait sens pour ce professionnel qui a débuté sa carrière dans les rédactions. Ancien journaliste pour le groupe Fraternité Matin (dont il a été le correspondant à New York), il a aussi collaboré avec l'agence de presse internationale Reuters à Abidjan.
Côté formation, il est titulaire d’une maîtrise en sciences de la communication de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan et d'un Master en journalisme et communication de masse de la prestigieuse New York University (NYU).
Fierté régionale À la suite de cette nomination, Bouaké Fofana, président du Conseil régional du Worodougou — région dont est originaire Bakary Sanogo —, a tenu à lui adresser publiquement ses plus chaleureuses félicitations dans un communiqué.
⚡ Résumé express
généré par IA, vérifié par la rédaction
- Bakary Sanogo a été nommé président de l’Autorité nationale de la presse (ANP) en Côte d'Ivoire par décret présidentiel, succédant à Samba Koné.
- Il possède une expérience en haute administration publique (conseiller technique au ministère de la Communication, directeur du CICG) et internationale (Banque mondiale, Banque africaine de développement).
- Ancien journaliste pour Fraternité Matin et Reuters, il est titulaire d’une maîtrise en sciences de la communication et d’un master de la New York University.
Auteur: ivoirematin
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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