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Économie

PND 2026-2030 : la Côte d’Ivoire sollicite 11 138 milliards FCFA et mise sur la confiance des investisseurs internationaux

Auteur: Ivoirematin.com

il y a 5 jours 1515 Lectures 4 Commentaires | English
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PND 2026-2030 : la Côte d’Ivoire sollicite 11 138 milliards FCFA et mise sur la confiance des investisseurs internationaux

La Côte d’Ivoire ouvre un nouveau chapitre de son développement économique. Les 8 et 9 juillet 2026, Abidjan accueille le Groupe consultatif consacré au financement du Plan national de développement (PND) 2026-2030, une rencontre stratégique au cours de laquelle le gouvernement entend mobiliser 11 138,2 milliards de FCFA auprès de ses partenaires techniques et financiers.

D’un coût global de 114 838,5 milliards de FCFA (environ 209 milliards de dollars américains), ce nouveau PND constitue la feuille de route du pays pour les cinq prochaines années. Les financements extérieurs recherchés représentent moins de 10 % de l’enveloppe totale, tandis que 90 % des ressources proviendront du financement intérieur, avec une contribution attendue du secteur privé estimée à 70,2 %.

Cette répartition traduit une évolution majeure du modèle économique ivoirien. La Côte d’Ivoire affirme désormais une stratégie fondée davantage sur le partenariat d’investissement que sur l’aide publique au développement.

À l’horizon 2030, le gouvernement ambitionne de porter la croissance économique moyenne à 7,2 % par an, de faire progresser le PIB par habitant à 4 500 dollars, contre 3 148 dollars en 2025, et de ramener le taux de pauvreté sous le seuil de 20 %, après un recul de 55 % en 2011 à 37,5 % en 2021.

Ces ambitions s’appuient sur les performances enregistrées lors du précédent cycle de planification. Le bilan du PND 2021-2025 fait état d’un taux d’exécution budgétaire de 94 %, correspondant à 55 466 milliards de FCFA d’investissements réalisés.

Les indicateurs sociaux affichent également une progression notable. Selon la Banque mondiale, 92 % de la population bénéficie désormais d’un accès à l’électricité, soit une hausse de 30 points en une décennie. De son côté, la Couverture Maladie Universelle (CMU) couvre aujourd’hui près de 23 millions de personnes.

Le gouvernement aborde cette nouvelle levée de financements avec confiance. En juin 2022, lors du précédent Groupe consultatif, la Côte d’Ivoire avait mobilisé 15 706 milliards de FCFA, dépassant largement son objectif initial de 9 335 milliards, soit un taux de réalisation de 168,25 %.

Cette dynamique est soutenue par les appréciations favorables des institutions financières internationales. Le Fonds monétaire international (FMI) salue la poursuite des réformes visant à renforcer la stabilité macroéconomique et considère que le pays poursuit sa marche vers le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.

Dans le même temps, l’agence de notation Fitch Ratings a relevé la note souveraine de la Côte d’Ivoire de BB- à BB, avec une perspective stable, plaçant le pays parmi les économies les mieux notées d’Afrique subsaharienne, derrière le Botswana.

Autre signal fort adressé aux investisseurs : le 24 juin 2026, le FMI et la Banque mondiale ont reclassé la Côte d’Ivoire dans la catégorie des pays présentant un faible risque de surendettement. Avec une dette publique ramenée à 57 % du PIB en 2025, contre 59,5 % en 2024, le pays devient le seul État d’Afrique subsaharienne à bénéficier de cette appréciation, renforçant ainsi ses perspectives d’accès au statut d’« Investment Grade ».

Sur le plan économique, la diversification se poursuit. Si la Côte d’Ivoire demeure le premier producteur mondial de cacao, représentant 39 % de la production mondiale en 2024, le secteur tertiaire contribue désormais à 61,6 % du PIB. Le développement du champ pétrolier et gazier Baleine, entré en production en août 2023, devrait également accroître les exportations d’hydrocarbures, avec une contribution estimée à 4,5 % du PIB à moyen terme.

Parallèlement, la transformation locale des produits agricoles progresse, avec un taux de transformation de 40 % aussi bien pour le cacao que pour l’anacarde.

Fort de ces performances économiques, financières et sociales, le gouvernement ivoirien entend convaincre ses partenaires que le PND 2026-2030 constitue un levier stratégique pour accélérer la transformation structurelle du pays et inscrire durablement sa croissance dans une dynamique inclusive.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La Côte d'Ivoire sollicite 11 138,2 milliards FCFA de financements extérieurs pour son PND 2026-2030, dont le coût total est de 114 838,5 milliards FCFA. - Le gouvernement vise une croissance annuelle de 7,2%, un PIB par habitant de 4 500 dollars et un taux de pauvreté sous 20% d'ici 2030. - Le FMI et la Banque mondiale ont reclassé la Côte d'Ivoire en faible risque de surendettement, avec une dette publique à 57% du PIB en 2025.
Auteur: Ivoirematin.com
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026

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