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Auteur: Ivoirematin

Lutte contre les faux médicaments : l’AIRP renforce son offensive contre les réseaux illicites

L’Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique (AIRP) intensifie son action pour freiner la circulation des faux médicaments sur le territoire national. Face à l’ampleur du phénomène, l’institution réaffirme sa détermination à renforcer les contrôles et à sanctionner les acteurs impliqués dans ce trafic qui met gravement en danger la santé des populations.

L’AIRP rappelle que les médicaments falsifiés ou de qualité inférieure constituent une menace majeure pour le système de santé. Leur consommation peut entraîner des complications médicales, favoriser l’échec des traitements et accroître le risque de décès.

Dans cette dynamique, l’Autorité mise sur un renforcement de la surveillance du marché pharmaceutique, une collaboration accrue avec les forces de sécurité, les professionnels de santé et les partenaires institutionnels, ainsi qu’une sensibilisation continue des populations aux dangers liés à l’achat de médicaments hors des circuits autorisés.

L’institution invite les citoyens à s’approvisionner exclusivement auprès des pharmacies légalement établies et à signaler toute activité suspecte liée à la commercialisation de produits pharmaceutiques. Elle réaffirme sa volonté de poursuivre sans relâche la lutte contre les réseaux de contrefaçon afin de garantir la disponibilité de médicaments sûrs, efficaces et de qualité en Côte d’Ivoire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'AIRP intensifie les contrôles et les sanctions contre les réseaux de faux médicaments en Côte d'Ivoire. - Les médicaments falsifiés sont présentés comme une menace majeure pouvant causer complications, échecs de traitements et décès. - L'institution appelle les citoyens à acheter uniquement en pharmacie légale et à signaler toute activité suspecte.