Compass icon FIL ACTUALITÉS
Calendar icon
Saturday 11 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Ivoirematin TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
societe

Lutte contre les faux médicaments : l’AIRP renforce son offensive contre les réseaux illicites

Auteur: Ivoirematin

il y a 5 jours 966 Lectures 0 Commentaires | English
image

Lutte contre les faux médicaments : l’AIRP renforce son offensive contre les réseaux illicites

L’Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique (AIRP) intensifie son action pour freiner la circulation des faux médicaments sur le territoire national. Face à l’ampleur du phénomène, l’institution réaffirme sa détermination à renforcer les contrôles et à sanctionner les acteurs impliqués dans ce trafic qui met gravement en danger la santé des populations.

L’AIRP rappelle que les médicaments falsifiés ou de qualité inférieure constituent une menace majeure pour le système de santé. Leur consommation peut entraîner des complications médicales, favoriser l’échec des traitements et accroître le risque de décès.

Dans cette dynamique, l’Autorité mise sur un renforcement de la surveillance du marché pharmaceutique, une collaboration accrue avec les forces de sécurité, les professionnels de santé et les partenaires institutionnels, ainsi qu’une sensibilisation continue des populations aux dangers liés à l’achat de médicaments hors des circuits autorisés.

L’institution invite les citoyens à s’approvisionner exclusivement auprès des pharmacies légalement établies et à signaler toute activité suspecte liée à la commercialisation de produits pharmaceutiques. Elle réaffirme sa volonté de poursuivre sans relâche la lutte contre les réseaux de contrefaçon afin de garantir la disponibilité de médicaments sûrs, efficaces et de qualité en Côte d’Ivoire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'AIRP intensifie les contrôles et les sanctions contre les réseaux de faux médicaments en Côte d'Ivoire. - Les médicaments falsifiés sont présentés comme une menace majeure pouvant causer complications, échecs de traitements et décès. - L'institution appelle les citoyens à acheter uniquement en pharmacie légale et à signaler toute activité suspecte.
Auteur: Ivoirematin
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026

Commentaires (0)

🏆 Classement des commentateurs — soyez le premier à y figurer cette semaine !
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Incendie En Espagne: Au Moins 12 Morts Et 23 Disparus Dans Le Sud Du Pays, Le Bilan Pourrait S'aggraver
    International il y a 23 heures
  2. Post image
    2
    Pnd 2026-2030 : La Côte D’ivoire Vise 500 000 Emplois Industriels Et Accélère La Transformation De Ses Matières Premières
    Societe il y a 22 heures
  3. Post image
    3
    Pnd 2026-2030 : Ouattara Salue « La Confiance De La Communauté Internationale » Envers La Côte D’ivoire
    Economie il y a 23 heures
  4. Post image
    4
    La Belgique Veut Adopter Une Loi Autorisant La Police à Arrêter Directement à Leur Domicile Les Personnes Expulsables
    International il y a 23 heures
  5. Post image
    5
    Côte D’ivoire : Séguéla S’impose Comme Le Fleuron De Fortuna Mining Avec 2,6 Tonnes D’or Produites En Six Mois
    Economie il y a 18 heures
  6. Post image
    6
    La Boad Alerte Sur Les Arnaques Liées à Ses Recrutements Et Appels à La Vigilance
    Societe il y a 8 heures
  7. Post image
    7
    Venezuela: Le Bilan Du Double Séisme S'élève Désormais à 4 118 Morts
    International il y a 17 heures
  8. Post image
    8
    Coupe Du Monde 2026: Après L'élimination Du Maroc, Quel Bilan Tirer Du Parcours Des équipes Africaines?
    Sport il y a 23 heures
  9. Post image
    9
    Coupe Du Monde 2026: L’espagne S’en Sort Bien Face à La Belgique Et Défiera La France En Demi-finale
    International il y a 17 heures
  10. Post image
    10
    Attécoubé : Vaste Opération De Démolition Des Constructions Anarchiques Annoncée Dès Ce 13 Juillet
    Societe il y a 1 heure

Articles Tendances