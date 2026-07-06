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Sport

Mondial 2026 : la FIFA annule le carton rouge de Folarin Balogun après une intervention de Donald Trump

Auteur: Ivoirematin.com

il y a 5 jours 3280 Lectures 0 Commentaires | English
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Mondial 2026 : la FIFA annule le carton rouge de Folarin Balogun après une intervention de Donald Trump

Une décision exceptionnelle agite déjà le monde du football. Selon plusieurs sources médiatiques, dont le New York Times, la Fédération internationale de football association FIFA aurait finalement décidé d’annuler le carton rouge infligé à l’attaquant Folarin Balogun lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, une mesure qui suscite de vives réactions en Belgique et ailleurs. Toujours d’après le New York Times, le président américain Donald Trump aurait personnellement contacté le président de la FIFA, Gianni Infantino, dès mercredi, afin de demander un réexamen de la suspension du joueur. Quelques heures plus tard, l’instance mondiale du football aurait revu sa décision, conduisant à la levée de la sanction disciplinaire, un revirement jugé inhabituel à ce niveau de compétition.

Aux États-Unis, la Fédération américaine de football s’est réjouie de cette issue, estimant que le joueur pourrait finalement être disponible pour le prochain match. « Nous sommes heureux que Folarin Balogun puisse jouer demain », a-t-elle déclaré. De son côté, Donald Trump a salué publiquement la décision sur son réseau Truth Social, affirmant : « Merci à la FIFA d’avoir fait ce qu’il fallait et d’avoir réparé une grande injustice ». En Europe, notamment en Belgique, la réaction est bien différente, plusieurs observateurs et acteurs du football se disant stupéfaits par cette évolution, jugée atypique dans le cadre d’une compétition internationale. Cette affaire relance par ailleurs les débats sur l’indépendance des décisions disciplinaires au sein des instances du football mondial, à l’approche d’un Mondial 2026 déjà très suivi et chargé en tensions.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La FIFA a annulé le carton rouge de Folarin Balogun après une intervention personnelle de Donald Trump auprès de Gianni Infantino. - La Fédération américaine de football s'est félicitée de la disponibilité du joueur pour le prochain match, tandis que Trump a salué la décision sur Truth Social. - En Belgique, la décision suscite stupéfaction et relance les débats sur l'indépendance des décisions disciplinaires de la FIFA.
Auteur: Ivoirematin.com
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026

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