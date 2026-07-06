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Téhéran : Une foule immense pour les funérailles d'État de l'ayatollah Ali Khamenei

Auteur: ivoirematin

il y a 5 jours 2092 Lectures 11 Commentaires | English
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Téhéran : Une foule immense pour les funérailles d'État de l'ayatollah Ali Khamenei

Une marée humaine et les plus hauts dignitaires de la République islamique se sont rassemblés à la Grande Mosalla de Téhéran pour le deuxième jour des obsèques nationales de l'ancien guide suprême.

Un hommage national quatre mois après le conflit

Quatre mois après la fin des hostilités et à la suite d’un accord diplomatique entre Téhéran et Washington, l'Iran rend un ultime hommage à Ali Khamenei. L'ancien guide suprême avait été tué fin février lors de frappes aériennes ciblées, menées par une coalition israélo-américaine.

Dimanche 5 juillet 2026, la dépouille d'Ali Khamenei — ainsi que les cercueils de plusieurs membres de sa famille tués lors de la même attaque — ont été exposés au cœur de la capitale pour un moment de recueillement national massivement retransmis par les médias officiels.

Le régime uni autour du recueillement

La prière funéraire, dirigée par le grand ayatollah Ja’far Sobhani (97 ans), a réuni le sommet de l'État iranien :

  1. Massoud Pezeshkian, président de la République.
  2. Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement.
  3. De nombreux chefs militaires, politiques et religieux.

Une absence remarquée : Si trois des fils de l'ancien guide (Massoud, Mostaga et Meysam) étaient présents, Mojtaba Khamenei, pressenti pour succéder à son père, n'est pas apparu en public. Il avait été blessé durant le conflit.

Dispositif exceptionnel face à l'affluence et à la chaleur

Les autorités attendent une participation record, estimée entre 15 et 20 millions de personnes sur l'ensemble des trois jours de cérémonies. Pour faire face à cette logistique hors norme et à la canicule :

  1. Le Croissant-Rouge iranien a déployé plus de 400 tentes de secours.
  2. Des points de rafraîchissement et de distribution d'eau ont été installés dans toute la ville.
  3. Un périmètre de sécurité maximal a été décrété, entraînant la suspension des activités commerciales dans les zones concernées.

Un long périple funéraire jusqu'à l'inhumation

Le protocole des obsèques se déploiera sur plusieurs jours et traversera deux pays :

  1. Lundi : Procession solennelle dans les rues de Téhéran.
  2. Étape suivante : Transfert de la dépouille vers la ville sainte de Qom.
  3. Procession en Irak : Passage par les hauts lieux saints chiites de Nadjaf et Karbala.
  4. Jeudi : Retour en Iran pour l'inhumation finale à Machhad.
⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Une foule immense et les hauts dignitaires iraniens se sont rassemblés à Téhéran pour les funérailles nationales de l'ayatollah Ali Khamenei, tué en février 2026 lors de frappes israélo-américaines. - La prière funéraire a été dirigée par le grand ayatollah Ja’far Sobhani, en présence du président Massoud Pezeshkian et d'autres responsables, tandis que Mojtaba Khamenei, fils et successeur pressenti, était absent. - Les autorités prévoient 15 à 20 millions de participants sur trois jours, avec un dispositif de secours face à la canicule, et la dépouille sera transférée à Qom, en Irak, puis inhumée à Machhad.
Auteur: ivoirematin
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026

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