Nigeria : Une sexagénaire interceptée avec 13 kg de cocaïne dissimulés dans des bananes plantain à l’aéroport
Une femme âgée de 67 ans, de nationalité nigériane et britannique, a été interpellée par les agents de l’NDLEA à l’aéroport international Murtala Muhammed International Airport, alors qu’elle s’apprêtait à embarquer à destination du United Kingdom.
Selon les autorités, la sexagénaire transportait environ 13 kilogrammes de cocaïne soigneusement dissimulés dans des pelures de banane plantain évidées, refermées de manière à tromper les contrôles de sécurité.
L’interception a eu lieu lors du filtrage des passagers au départ. L’attention des agents a été attirée par le comportement de la voyageuse, conduisant à une fouille approfondie de ses bagages. C’est ainsi que les fruits, en apparence ordinaires, ont été découverts transformés en conteneurs de drogue.
Un porte-parole de la NDLEA a qualifié le procédé de « méthode de dissimulation particulièrement sophistiquée », soulignant que les trafiquants multiplient les stratagèmes pour contourner les dispositifs de contrôle, notamment les scanners et les chiens renifleurs.
La suspecte a été immédiatement placée en garde à vue. Une enquête a été ouverte afin d’identifier d’éventuels complices et de remonter toute la filière impliquée dans cette tentative d’exportation de stupéfiants vers le Royaume-Uni.
Cette affaire met en lumière, une fois de plus, l’ingéniosité des réseaux de narcotrafic et la vigilance renforcée des services antidrogue nigérians dans les principaux points de sortie du pays.
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