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Auteur: Ivoirematin.com

Fortes pluies à Abidjan : Nassénéba Touré met 54 enfants de la rue à l’abri lors d’une maraude nocturne

Face aux risques liés aux fortes pluies qui s'abattent sur le district d'Abidjan, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, a conduit dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 juillet une opération de maraude d'urgence à Cocody et Yopougon. Cette intervention a permis de mettre en sécurité 54 enfants en situation de rue, particulièrement exposés aux intempéries.

Au cours de cette opération nocturne, les enfants secourus ont été conduits au Bureau d'écoute et d'orientation de Songon, où ils bénéficient d'une prise en charge immédiate comprenant un hébergement sécurisé, une assistance sanitaire, un accompagnement psychosocial ainsi qu'un suivi adapté à leur situation.

Présente sur le terrain, la ministre a constaté les conditions de vie extrêmement précaires de ces enfants, confrontés aux inondations, aux risques d'éboulement et à diverses maladies favorisées par la saison des pluies.

« Je refuse de voir nos enfants dormir sous la pluie, au milieu des eaux sales et des maladies », a déclaré Nassénéba Touré, soulignant que les effets du changement climatique accentuent davantage la vulnérabilité des enfants vivant dans la rue.

Alertant sur la recrudescence de maladies telles que le paludisme et la dengue, la ministre a insisté sur l'urgence d'agir. « Chaque nuit passée dehors est un danger supplémentaire », a-t-elle averti.

Cette intervention s'inscrit dans le cadre du Programme de protection des enfants et adolescents vulnérables (PPEAV), mis en œuvre par le ministère. Selon le bilan officiel, entre 2021 et 2026, 209 opérations de maraude ont permis de secourir 7 431 enfants et adolescents à travers le pays.

Ces actions ont notamment abouti à la réintégration familiale de 3 003 enfants, à la rescolarisation de 2 603 autres, à l'orientation professionnelle de 2 082 jeunes et à la prise en charge médicale spécialisée de 815 bénéficiaires.

Le ministère souligne que son action va bien au-delà de la mise à l'abri d'urgence. Les enfants bénéficient d'un accompagnement global intégrant la nutrition, les soins de santé, la scolarisation, la formation et l'insertion sociale.

« Nous ne nous contentons pas de retirer les enfants de la rue pour une nuit. Nous travaillons à leur offrir un avenir », a réaffirmé Nassénéba Touré, mettant en avant les partenariats développés avec les centres de formation et les dispositifs d'appui aux familles.

La ministre a enfin lancé un appel aux parents et à l'ensemble de la population afin de prévenir les situations d'abandon des mineurs.

« Ne laissez pas vos enfants livrés à eux-mêmes dans la rue. Des solutions existent », a-t-elle exhorté, invitant les familles en difficulté à se rapprocher des services compétents et rappelant que le numéro vert 116 reste accessible en permanence pour signaler tout enfant en danger.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La ministre Nassénéba Touré a mis 54 enfants de la rue à l’abri lors d’une maraude nocturne à Cocody et Yopougon, dans la nuit du 3 au 4 juillet. - Les enfants secourus ont été conduits au Bureau d’écoute et d’orientation de Songon pour un hébergement, une assistance sanitaire et un accompagnement psychosocial. - Entre 2021 et 2026, 209 opérations de maraude ont permis de secourir 7 431 enfants, dont 3 003 réintégrés familialement et 2 603 rescolarisés.