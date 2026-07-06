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Auteur: Ivoirematin.com

Mercato : Sébastien Haller tourne la page à Utrecht et se rapproche du Japon

L'aventure de Sébastien Haller au FC Utrecht est officiellement terminée. Après une saison et demie passée sous les couleurs du club néerlandais, l'attaquant international ivoirien s'apprête à relever un nouveau défi, qui pourrait le conduire au Japon.

L'Éléphant a fait ses adieux aux supporters d'Utrecht à travers un message publié sur son compte Instagram. « Le FC Utrecht occupera toujours une place spéciale dans mon cœur. Revenir était un choix du cœur, et je pars fier d'avoir pu écrire une nouvelle page de l'histoire de ce club à ma façon », a-t-il confié.

Révélé sous les couleurs d'Utrecht entre 2015 et 2017 grâce à ses performances de buteur, Sébastien Haller avait ensuite poursuivi sa carrière dans plusieurs grands clubs européens, notamment l'Eintracht Francfort, West Ham United, l'Ajax Amsterdam et le Borussia Dortmund.

Freiné par un cancer des testicules, dont il est revenu avec courage, ainsi que par des blessures récurrentes, l'avant-centre de 32 ans n'a jamais retrouvé toute sa régularité à Dortmund. Il avait ainsi effectué son retour à Utrecht sous forme de prêt lors de la trêve hivernale de la saison 2024-2025, avant de s'engager définitivement pour une saison en août 2025.

Ce second passage n'a toutefois pas répondu aux attentes. En 37 rencontres d'Eredivisie, l'Ivoirien n'a trouvé le chemin des filets qu'à cinq reprises. Malgré ce bilan modeste, Haller assure n'avoir jamais ménagé ses efforts.

« J'aurais aimé pouvoir apporter davantage à cette équipe. Une chose est sûre : je n'ai jamais triché. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même avec honnêteté, respect et engagement », a-t-il déclaré.

Désormais libre de tout engagement, Sébastien Haller pourrait rebondir en Asie. Selon plusieurs médias, le club japonais de première division Sanfrecce Hiroshima suit de près le dossier et serait bien placé pour accueillir l'international ivoirien dans les prochaines semaines.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Sébastien Haller a officiellement quitté le FC Utrecht, mettant fin à son aventure au club néerlandais. - L'attaquant ivoirien de 32 ans n'a marqué que cinq buts en 37 matches d'Eredivisie lors de son second passage. - Haller est suivi par le club japonais Sanfrecce Hiroshima, qui serait bien placé pour l'accueillir.