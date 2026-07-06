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Auteur: Ivoirematin.com

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye lance son propre parti et ouvre un nouveau chapitre politique

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé son intention de créer un parti politique afin de fédérer l'ensemble des forces qui le soutiennent. Cette décision, dévoilée à l'issue d'une rencontre avec les 306 maires de la Coalition Diomaye Président, intervient dans un contexte marqué par sa rupture avec son ancien allié Ousmane Sonko et par les débats autour de la réforme constitutionnelle.

Réunis pendant près de quatre heures au Palais de la République, les 306 maires issus des 14 régions du Sénégal ont échangé avec le chef de l'État sur les grandes orientations de son projet de gouvernance et de transformation du pays, selon un communiqué publié vendredi par la Coalition Diomaye Président.

À cette occasion, les élus locaux ont renouvelé leur soutien au programme présidentiel, saluant notamment la volonté du chef de l'État de promouvoir une gouvernance fondée sur l'équité territoriale et de placer les collectivités locales au cœur du développement national.

Profitant de cette rencontre, Bassirou Diomaye Faye a annoncé sa volonté de franchir une nouvelle étape en œuvrant à « une unité plus organique des forces politiques » qui l'accompagnent, à travers la création d'un parti politique.

Pour mener à bien ce projet, le président a confié à Aminata Touré, superviseure générale de la Coalition Diomaye Président, la mission de mettre en place un comité de réflexion chargé de préparer, dans les meilleurs délais, les textes et les éléments constitutifs de cette future formation politique.

Dans son communiqué, la coalition a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour « sa disponibilité, son écoute attentive et sa volonté manifeste de collaborer étroitement avec les territoires ». Elle a également salué la forte mobilisation des maires, qu'elle considère comme un signal fort en faveur de la réussite du quinquennat présidentiel.

La coalition qualifie cette audience de « tournant historique » et réaffirme son engagement à accompagner le président dans le processus de création de ce nouveau parti, présenté comme un instrument destiné à renforcer l'unité de ses soutiens en vue des prochaines échéances électorales.

Cette annonce intervient toutefois dans un climat de recomposition politique au sommet de l'État. Les relations entre Bassirou Diomaye Faye et son ancien Premier ministre, Ousmane Sonko, se sont progressivement détériorées jusqu'à l'éviction de ce dernier de la Primature en mai 2026. Désormais président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko conserve néanmoins une importante majorité parlementaire.

Les tensions entre les deux anciens alliés se sont accentuées autour du projet de révision de la Constitution adopté le 29 juin par l'Assemblée nationale. Le texte prévoit notamment la création d'une Cour constitutionnelle en remplacement du Conseil constitutionnel, un renforcement des prérogatives du Parlement ainsi que l'interdiction pour le président de la République de diriger simultanément un parti politique.

Un nouveau désaccord oppose également les deux responsables sur la procédure d'adoption de cette réforme. Ousmane Sonko estime que le texte peut être promulgué directement par le chef de l'État, conformément à la jurisprudence constitutionnelle. Bassirou Diomaye Faye privilégie, pour sa part, un référendum afin de permettre au peuple sénégalais de se prononcer sur cette réforme majeure. À ce stade, aucune date n'a encore été annoncée pour cette consultation populaire.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le président Bassirou Diomaye Faye annonce la création d'un parti politique pour fédérer ses soutiens, après sa rupture avec Ousmane Sonko. - Aminata Touré est chargée de mettre en place un comité de réflexion pour préparer les textes constitutifs de ce nouveau parti. - Les tensions entre Faye et Sonko s'accentuent autour de la réforme constitutionnelle, notamment sur le choix entre promulgation directe et référendum.