Économie

Auteur: Ivoirematin.com

Énergie solaire : un investissement de 41 milliards FCFA pour la nouvelle centrale « Ferké Solar »

La Côte d’Ivoire poursuit sa transition énergétique avec la mise en service de la centrale photovoltaïque « Ferké Solar », inaugurée ce vendredi 3 juillet 2026 à Sokoro, dans le département de Ferkessédougou. D’une capacité de 52 MWc, cette infrastructure, portée par PFO Énergies, marque une nouvelle étape dans le développement des énergies renouvelables et le renforcement de la souveraineté énergétique du pays.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par le Vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, ainsi que de plusieurs autorités administratives, coutumières et partenaires du projet.

Réalisée par PFO Énergies, filiale du Groupe PFO Africa, la centrale a été construite en seulement 13 mois après la pose de la première pierre, le 2 février 2025. Implantée sur une superficie de 70 hectares, elle est équipée de 73 341 panneaux photovoltaïques de dernière génération et affiche une puissance installée de 52 mégawatts-crête (MWc), ce qui en fait la deuxième plus importante centrale solaire du pays après celle de Boundiali.

Selon les promoteurs, « Ferké Solar » produira environ 90 GWh d'électricité propre par an, une capacité permettant d'alimenter plus de 370 000 foyers. Le projet contribuera également à éviter l'émission de près de 39 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO₂) chaque année, soit plus d'un million de tonnes sur toute sa durée de vie.

D'un coût global de 41 milliards de FCFA, l'infrastructure a été financée grâce à un partenariat associant des capitaux privés, des financements concessionnels internationaux et des institutions africaines de développement.

Prenant la parole, le Vice-Premier ministre Téné Birahima Ouattara a salué les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'électricité. Il a rappelé que le taux d'accès à l'électricité, estimé à 33,1 % en 2011, dépasse aujourd'hui les 90 %.

« Grâce à cette infrastructure, les ménages, les établissements scolaires, les centres de santé et les acteurs économiques bénéficieront d'une énergie fiable, facteur de progrès, de dignité, d'opportunités et d'autonomie », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que cette nouvelle centrale contribuera à réduire le coût de l'énergie, à accélérer l'électrification des zones rurales et à renforcer la souveraineté énergétique nationale.

Pour sa part, le ministre Mamadou Sangafowa-Coulibaly a réaffirmé l'ambition du gouvernement de porter la part des énergies renouvelables à 46,3 % du mix électrique national d'ici à 2035. Il a annoncé la réalisation prochaine de nouvelles centrales solaires à Korhogo, Katiola, Tengréla, Bouna, Kong, Bondoukou, Dabakala et Touba, avec pour objectif de dépasser une capacité solaire installée de 1 300 MW au cours des neuf prochaines années.

Présentant les spécificités du projet, l'administrateur de PFO Africa, Clyde Fakhoury, a souligné que « Ferké Solar » constitue le premier grand projet solaire ivoirien entièrement développé, financé et construit par un producteur indépendant local.

« PFO Énergies finance, construit et exploite cette centrale avant d'en transférer la propriété à l'État. Le risque est assumé par le secteur privé ; le bénéfice patrimonial revient durablement à l'État, sans alourdir la dette souveraine », a-t-il expliqué.

Au-delà de son impact énergétique, le projet a également généré des retombées socio-économiques importantes. Plus de 600 emplois ont été créés durant la phase de construction, tandis que l'exploitation de la centrale permettra la création d'emplois durables, prioritairement destinés aux populations de la région du Tchologo.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Centrale photovoltaïque « Ferké Solar » inaugurée à Sokoro (Ferkessédougou), capacité de 52 MWc, deuxième plus grande du pays après Boundiali. - Investissement de 41 milliards FCFA, production annuelle de 90 GWh pour alimenter 370 000 foyers, évitant 39 000 tonnes de CO₂ par an. - Projet développé par PFO Énergies (groupe PFO Africa), construit en 13 mois, avec 600 emplois créés en phase construction et transfert de propriété à l’État sans alourdir la dette.