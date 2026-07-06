Compass icon FIL ACTUALITÉS
Calendar icon
Saturday 11 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Ivoirematin TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Politique

Côte d’Ivoire : la Cour d’Appel ordonne la libération provisoire du cyberactiviste Ibrahim Zigui

Auteur: Ivoirematin.com

il y a 5 jours 1373 Lectures 0 Commentaires | English
image

Côte d’Ivoire : la Cour d’Appel ordonne la libération provisoire du cyberactiviste Ibrahim Zigui

La Cour d’Appel d’Abidjan a ordonné, ce lundi 6 juillet 2026, la mise en liberté provisoire du cyberactiviste Ibrahim Zigui, une décision qui marque un nouveau tournant dans cette affaire judiciaire suivie de près par l'opinion publique.

Figure connue sur les réseaux sociaux et proche de l'opposition, Ibrahim Zigui était détenu au Pôle pénitentiaire d'Abidjan (anciennement MACA) après sa condamnation en première instance. La décision de la Cour d’Appel suspend ainsi son incarcération, dans l'attente de la suite de la procédure judiciaire.

Réagissant à cette décision, son avocat, Me Ange Rodrigue Dadjé, a exprimé sa satisfaction.

« Merci aux autorités ivoiriennes et à la Justice pour leur clémence. Merci Seigneur », a déclaré le conseil de l'activiste.

Arrêté en septembre 2025 à son domicile, Ibrahim Zigui avait été placé en détention dans une affaire qui avait suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique et de ses soutiens. Ses proches avaient notamment dénoncé les circonstances de son interpellation, affirmant que son lieu de détention était resté inconnu pendant plusieurs jours.

Le cyberactiviste était poursuivi pour la diffusion d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Facebook, dans laquelle il appelait la population, en particulier les jeunes, à se mobiliser le jour de la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel.

Quelques mois après son arrestation, en mars 2026, Ibrahim Zigui avait présenté des excuses publiques au président de la République ainsi qu'à la présidente du Conseil constitutionnel, dans une démarche visant à apaiser les tensions.

Malgré ces excuses, le tribunal criminel l'avait condamné, le 18 mai 2026, à cinq ans de prison ferme et à une amende de 20 millions de FCFA pour des faits qualifiés de « provocation à l'insurrection » et de « trouble à l'ordre public ».

La décision rendue ce lundi par la Cour d’Appel constitue une évolution majeure dans ce dossier et relance le débat autour de cette affaire, qui continue de susciter de nombreuses réactions sur la scène politique ivoirienne.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La Cour d'Appel d'Abidjan a ordonné la mise en liberté provisoire du cyberactiviste Ibrahim Zigui le 6 juillet 2026. - Ibrahim Zigui avait été condamné en première instance à cinq ans de prison ferme et 20 millions de FCFA d'amende pour "provocation à l'insurrection". - Son avocat, Me Ange Rodrigue Dadjé, a remercié les autorités ivoiriennes et la Justice pour leur clémence.
Auteur: Ivoirematin.com
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026

Commentaires (0)

🏆 Classement des commentateurs — soyez le premier à y figurer cette semaine !
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Incendie En Espagne: Au Moins 12 Morts Et 23 Disparus Dans Le Sud Du Pays, Le Bilan Pourrait S'aggraver
    International il y a 23 heures
  2. Post image
    2
    Pnd 2026-2030 : La Côte D’ivoire Vise 500 000 Emplois Industriels Et Accélère La Transformation De Ses Matières Premières
    Societe il y a 22 heures
  3. Post image
    3
    Pnd 2026-2030 : Ouattara Salue « La Confiance De La Communauté Internationale » Envers La Côte D’ivoire
    Economie il y a 23 heures
  4. Post image
    4
    La Belgique Veut Adopter Une Loi Autorisant La Police à Arrêter Directement à Leur Domicile Les Personnes Expulsables
    International il y a 23 heures
  5. Post image
    5
    Côte D’ivoire : Séguéla S’impose Comme Le Fleuron De Fortuna Mining Avec 2,6 Tonnes D’or Produites En Six Mois
    Economie il y a 18 heures
  6. Post image
    6
    La Boad Alerte Sur Les Arnaques Liées à Ses Recrutements Et Appels à La Vigilance
    Societe il y a 8 heures
  7. Post image
    7
    Venezuela: Le Bilan Du Double Séisme S'élève Désormais à 4 118 Morts
    International il y a 17 heures
  8. Post image
    8
    Coupe Du Monde 2026: Après L'élimination Du Maroc, Quel Bilan Tirer Du Parcours Des équipes Africaines?
    Sport il y a 23 heures
  9. Post image
    9
    Coupe Du Monde 2026: L’espagne S’en Sort Bien Face à La Belgique Et Défiera La France En Demi-finale
    International il y a 17 heures
  10. Post image
    10
    Attécoubé : Vaste Opération De Démolition Des Constructions Anarchiques Annoncée Dès Ce 13 Juillet
    Societe il y a 1 heure

Articles Tendances