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Auteur: Ivoirematin.com

Côte d’Ivoire : la Cour d’Appel ordonne la libération provisoire du cyberactiviste Ibrahim Zigui

La Cour d’Appel d’Abidjan a ordonné, ce lundi 6 juillet 2026, la mise en liberté provisoire du cyberactiviste Ibrahim Zigui, une décision qui marque un nouveau tournant dans cette affaire judiciaire suivie de près par l'opinion publique.

Figure connue sur les réseaux sociaux et proche de l'opposition, Ibrahim Zigui était détenu au Pôle pénitentiaire d'Abidjan (anciennement MACA) après sa condamnation en première instance. La décision de la Cour d’Appel suspend ainsi son incarcération, dans l'attente de la suite de la procédure judiciaire.

Réagissant à cette décision, son avocat, Me Ange Rodrigue Dadjé, a exprimé sa satisfaction.

« Merci aux autorités ivoiriennes et à la Justice pour leur clémence. Merci Seigneur », a déclaré le conseil de l'activiste.

Arrêté en septembre 2025 à son domicile, Ibrahim Zigui avait été placé en détention dans une affaire qui avait suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique et de ses soutiens. Ses proches avaient notamment dénoncé les circonstances de son interpellation, affirmant que son lieu de détention était resté inconnu pendant plusieurs jours.

Le cyberactiviste était poursuivi pour la diffusion d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Facebook, dans laquelle il appelait la population, en particulier les jeunes, à se mobiliser le jour de la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel.

Quelques mois après son arrestation, en mars 2026, Ibrahim Zigui avait présenté des excuses publiques au président de la République ainsi qu'à la présidente du Conseil constitutionnel, dans une démarche visant à apaiser les tensions.

Malgré ces excuses, le tribunal criminel l'avait condamné, le 18 mai 2026, à cinq ans de prison ferme et à une amende de 20 millions de FCFA pour des faits qualifiés de « provocation à l'insurrection » et de « trouble à l'ordre public ».

La décision rendue ce lundi par la Cour d’Appel constitue une évolution majeure dans ce dossier et relance le débat autour de cette affaire, qui continue de susciter de nombreuses réactions sur la scène politique ivoirienne.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Cour d'Appel d'Abidjan a ordonné la mise en liberté provisoire du cyberactiviste Ibrahim Zigui le 6 juillet 2026. - Ibrahim Zigui avait été condamné en première instance à cinq ans de prison ferme et 20 millions de FCFA d'amende pour "provocation à l'insurrection". - Son avocat, Me Ange Rodrigue Dadjé, a remercié les autorités ivoiriennes et la Justice pour leur clémence.