Politique

Auteur: Ivoirematin.com

Moïse Lida Kouassi retrouve la liberté après près de onze mois de détention

L'ancien ministre ivoirien de la Défense, Moïse Lida Kouassi, a recouvré la liberté ce lundi 6 juillet 2026, mettant fin à près de onze mois de détention. À ce stade, les circonstances exactes de sa remise en liberté n'ont pas encore été officiellement précisées par les autorités.

Figure historique du Front populaire ivoirien (FPI) et proche de l'ancien président Laurent Gbagbo, Moïse Lida Kouassi avait été placé sous mandat de dépôt le 11 août 2025 par la section antiterroriste du tribunal d'Abidjan.

Son interpellation était intervenue à la suite des violences urbaines enregistrées quelques jours auparavant dans la commune de Yopougon. Les poursuites engagées contre lui portaient notamment sur des faits qualifiés d'actes terroristes, de participation à un mouvement insurrectionnel, de complot contre l'autorité de l'État, ainsi que de dégradations et d'incendies volontaires de véhicules.

Âgé de 70 ans, Moïse Lida Kouassi est une personnalité majeure de la scène politique ivoirienne. Enseignant-chercheur en études germaniques à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, il est également titulaire d'un doctorat en science politique, option défense et stratégie générale, obtenu à l'université de Strasbourg.

Engagé très tôt dans le mouvement syndical universitaire, il rejoint le Front populaire ivoirien dès sa création en 1990. Après l'accession de Laurent Gbagbo à la magistrature suprême en 2000, il est nommé ministre de la Défense, avant d'exercer également les fonctions de député à l'Assemblée nationale.

La remise en liberté de cet ancien membre du gouvernement intervient dans un contexte politique marqué par les préparatifs des prochaines échéances électorales. Aucune communication officielle n'a, pour l'heure, été faite sur la suite de la procédure judiciaire le concernant.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Moïse Lida Kouassi, ancien ministre ivoirien de la Défense, a été libéré le 6 juillet 2026 après près de onze mois de détention. - Il avait été placé sous mandat de dépôt le 11 août 2025 pour des faits d'actes terroristes, participation à un mouvement insurrectionnel et complot contre l'État. - Les circonstances exactes de sa remise en liberté et la suite de la procédure judiciaire n'ont pas été officiellement précisées.