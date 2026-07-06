societe

Auteur: Ivoirematin.com

Baccalauréat 2026 en Côte d’Ivoire : un taux de réussite de 40,60 %, les filles prennent légèrement l’avantage

Le taux de réussite national au baccalauréat, session 2026, s’établit à 40,60 %, selon les statistiques officielles rendues publiques ce lundi par la Direction des Examens et Concours (DECO). Sur 301 364 candidats effectivement présents, 122 360 ont été déclarés admis.

Dans le détail, les chiffres révèlent une légère progression des performances globales, mais aussi une tendance constante : les filles s’illustrent une fois de plus avec de meilleurs résultats que les garçons.

Sur les 301 364 candidats ayant composé cette année, on dénombre 153 534 filles contre 147 830 garçons, confirmant une participation féminine légèrement plus élevée.

Côté résultats, 64 853 filles ont décroché le précieux sésame, contre 57 507 garçons. Ce qui porte le taux de réussite à 42,24 % chez les candidates, contre 38,90 % chez leurs homologues masculins.

Ces statistiques confirment ainsi la tendance observée ces dernières années, où les filles continuent de se distinguer par de meilleures performances au baccalauréat, malgré une participation globale équilibrée entre les deux sexes.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le taux de réussite national au baccalauréat 2026 en Côte d’Ivoire est de 40,60 %, avec 122 360 admis sur 301 364 candidats présents. - Les filles obtiennent un taux de réussite de 42,24 %, supérieur à celui des garçons (38,90 %). - 64 853 filles et 57 507 garçons sont déclarés admis, confirmant une meilleure performance féminine.