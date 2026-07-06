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Auteur: Ivoirematin.com

De la Formation à l’Action : La PICD entend pérenniser la bonne gouvernance pour un cacao ivoirien plus durable

En Côte d’Ivoire, la durabilité de la filière cacao est un enjeu majeur qui nécessite l'implication de tous les acteurs. C'est dans cette dynamique que le projet "Renforcement de la société civile pour la durabilité et la bonne gouvernance de la filière cacao" , cofinancé par l'Union Européenne, a été déployé de mai 2023 à avril 2026.

De l'acquisition des savoirs ...

À travers des sessions de formation intensives organisées dans les zones cacaoyères, le projet a doté les membres de la Plateforme Ivoirienne pour le Cacao Durable (PICD) — représentant plus de 100 000 producteurs — d'outils stratégiques. Ces rencontres en salle se concentrent sur trois piliers fondamentaux : la professionnalisation des Organisations de Producteurs Agricoles (OPA), la maîtrise des mécanismes de fixation des prix, et la compréhension de l'environnement de la transformation locale.

... à la structuration d'une gouvernance éthique et transparente

Le passage de la théorie à la pratique se matérialise d'abord par une restructuration profonde de la gouvernance au sein des coopératives. En s'appuyant sur le Référentiel de gouvernance de la PICD, les leaders ont appris à allier performance et comportement éthique pour accroître leur crédibilité sur les marchés internationaux. Sur le terrain, cet apprentissage s'est traduit par des actions concrètes, comme l'illustre les mots des agriculteurs dans la vidéo ci dessous, produite la le consortium PICD :

Ayant assimilé que la transparence constitue le socle de leur développement, les coopératives formées ont été en mesure de réaliser leur propre diagnostic de maturité afin d'optimiser leur gestion administrative et de mieux structurer les services offerts aux membres.

Des retombées économiques et sociales directes pour les producteurs

Au-delà de la structuration administrative, ces nouvelles compétences transforment le quotidien des planteurs et génèrent un véritable impact économique et social. À Djekanou, par exemple, la coopérative SCED représentée par M. ABOH Konan Eric a pu améliorer ses pratiques de séchage et de stockage grâce à une meilleure compréhension de la chaîne de valeur, ce qui se répercute directement sur la qualité des fèves et le prix final perçu par les planteurs.

Parallèlement﻿﻿﻿, ce transfert de compétences favorise une autonomisation plus inclusive en encourageant l'intégration des femmes et des jeunes. Les organisations sont ainsi mieux armées pour porter la voix des petits producteurs dans les dialogues locaux et défendre une cacaoculture durable, socialement juste et sans déforestation.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le projet "Renforcement de la société civile pour la durabilité et la bonne gouvernance de la filière cacao", cofinancé par l'UE, est déployé de mai 2023 à avril 2026. - Les formations de la PICD, représentant plus de 100 000 producteurs, portent sur la professionnalisation des OPA, les mécanismes de prix et la transformation locale. - À Djekanou, la coopérative SCED a amélioré ses pratiques de séchage et stockage, impactant la qualité des fèves et le prix perçu par les planteurs.