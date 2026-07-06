Chronique

Auteur: rfi

«Méprisable et indigne de sa fonction», Kylian Mbappé répond aux attaques racistes d’une sénatrice paraguayenne

Après des propos ouvertement racistes tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla à son encontre, Kylian Mbappé, soutenu par les autorités françaises et la FFF, a dénoncé publiquement ces attaques et appelé à ne pas laisser la haine se propager.

Kylian Mbappé a jugé lundi « méprisable » et « indigne de sa fonction » la sénatrice paraguayenne qui a tenu des propos racistes à son encontre à la suite de la défaite (1-0) du Paraguay contre la France en 8e de finale du Mondial 2026.

« Madame Celeste Amarilla, vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction, a déclaré le capitaine de l'équipe de France dans un message sur X. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l'effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette Coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. »

« Je ne laisserai jamais aux gens comme elle la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde », a-t-il ajouté.

Les propos racistes de la sénatrice Celeste Amarilla

La sénatrice Celeste Amarilla a violemment attaqué la superstar des Bleus après la défaite de son pays face à la France samedi en 8e de finale de la Coupe du monde, au terme d'une partie âpre, émaillée de nombreuses fautes et d'actes d'antijeu de la part des Paraguayens. Les Tricolores ont fini par l'emporter grâce à un penalty de Kylian Mbappé en seconde période.

« Cet abruti n'a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés », a-t-elle notamment écrit sur X. « Un Camerounais issu de la colonisation, s'efforçant désespérément de passer pour un Français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, à l'image de toute son équipe ; ils n'ont même pas réussi à marquer un but, ils ont gagné grâce à un coup de chance... », a-t-elle poursuivi dans une autre publication sur X.

L'État français réagit

La ministre des Sports, Marina Ferrari, avait été la première à réagir lundi en France, se disant « scandalisée » après des propos « abjects » et « racistes ».

« La France condamne avec la plus grande fermeté les attaques racistes dont Kylian Mbappé a été la cible. Ces propos sont abjects, indignes et d'autant plus inacceptables qu'ils émanent d'une responsable politique. Face au racisme, nous ne resterons pas silencieux. En s'en prenant à Kylian Mbappé, la sénatrice s'attaque à tout ce que notre capitaine incarne et à tout ce que notre pays défend : la liberté, l'égalité et la fraternité », a expliqué la ministre dans une déclaration transmise à la presse.

Le président français Emmanuel Macron a apporté son soutien au capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé, a affirmé l'Élysée. « Le président de la République soutient Kylian Mbappé et l'équipe de France face aux attaques racistes dont le capitaine des Bleus a fait l'objet. Le président paraguayen a écrit au président français en ce sens, condamnant les propos qui ont été tenus, comme l'a fait le ministère des Affaires étrangères paraguayen », a indiqué la présidence française.

Le gouvernement paraguayen se désolidarise de la sénatrice

Le gouvernement du Paraguay a également condamné les propos racistes tenus par la sénatrice Celeste Amarilla. Ils sont « contraires aux valeurs et principes qui inspirent la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine que promeut notre pays », indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Ils « relèvent exclusivement de l'exercice de sa responsabilité individuelle » et « ne représentent en aucun cas la position du gouvernement de la République du Paraguay ni du peuple paraguayen », est-il ajouté.

La FFF dénonce des propos « abjects et inacceptables »

La Fédération française de football (FFF) a, de son côté, dénoncé dans un communiqué des propos « abjects et inacceptables », indiquant procéder « à un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire ».

L'entraîneur adjoint des Bleus, Guy Stéphan, présent en conférence de presse lundi au campus de l'université Bentley à Waltham (Massachusetts), le centre d'entraînement de l'équipe de France durant le Mondial, a aussi fustigé des déclarations « indignes », « abjectes » et « scandaleuses », précisant n'avoir pas encore eu l'occasion d'évoquer cette affaire avec Kylian Mbappé.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Kylian Mbappé a qualifié la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla de « méprisable » et « indigne de sa fonction » après ses propos racistes. - La sénatrice a insulté Mbappé en l’associant à des singes et en niant son identité française, suite à la défaite du Paraguay contre la France. - Les autorités françaises (ministre des Sports, président Macron) et la FFF ont condamné ces attaques, tandis que le gouvernement paraguayen s’est désolidarisé de la sénatrice.