BAC 2026 en Côte d’Ivoire : Attention aux arnaques avant les résultats !
Alors que les corrections et les délibérations du jury du BAC 2026 battent leur plein en Côte d’Ivoire, la tension monte chez les candidats et leurs proches. C’est précisément ce moment de vulnérabilité que choisissent des cyberescrocs pour orchestrer des arnaques bien rodées.
Sur les réseaux sociaux, les publications frauduleuses se multiplient : « Un doute sur vos notes ? Contactez-nous pour modifier votre résultat ». Derrière ces fausses promesses de "rachat" ou de "manipulation des notes", se cachent des escrocs qui profitent du stress des élèves pour leur soutirer d'importantes sommes d'argent.
Selon les experts du système éducatif, le parcours d'une copie de baccalauréat est un véritable coffre-fort. Pour espérer falsifier un résultat, un fraudeur devrait miraculeusement détenir un nombre d'informations confidentielles quasi impossible à réunir :
Le saviez-vous ? Même si un fraudeur disposait de toutes ces données, chaque copie passe entre les mains de multiples acteurs (correcteurs, secrétaires de jury, superviseurs, vérificateurs de la DECO et des DRENA). Chaque note est minutieusement tracée, contrôlée et validée.
L'État ivoirien a déployé un dispositif de contrôle ultra-sécurisé qui garantit une transparence totale et rend le système inviolable.
Ne tombez pas dans le panneau : la modification des notes du BAC est un mythe. Non seulement vous risquez de perdre votre argent, mais toute tentative de fraude est sévèrement punie par la loi et peut briser définitivement votre avenir scolaire. La patience et la sérénité restent vos meilleures alliées en attendant la proclamation officielle.
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