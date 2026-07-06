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Économie

Mobilité urbaine : GoCab lance 100 VTC électriques à Abidjan et accélère sa révolution verte

Auteur: Ivoirematin.com

il y a 5 jours 984 Lectures 0 Commentaires | English
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Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la transition vers une mobilité plus durable en Côte d'Ivoire. L'entreprise GoCab Côte d'Ivoire a procédé, ce samedi 4 juillet 2026, à la mise en circulation d'une première flotte de 100 véhicules de transport avec chauffeur (VTC) 100 % électriques, marquant le lancement d'un ambitieux programme de modernisation du transport urbain.

La cérémonie officielle de remise des clés s'est tenue dans les locaux de Star Auto, à Marcory, en présence des responsables de l'entreprise, de ses partenaires et des nouveaux bénéficiaires. Cette première vague sera suivie, dans les prochaines semaines, par la livraison de 100 autres véhicules électriques.

Avec cet important investissement, GoCab devient le plus grand partenaire de l'application Yango en Côte d'Ivoire et inaugure son nouveau service premium baptisé « GoYa », destiné à offrir une expérience de transport plus confortable, silencieuse et respectueuse de l'environnement.

Pour le directeur général et Country Manager de GoCab Côte d'Ivoire, Moulaye Tabouré, ce choix stratégique répond à une double exigence : améliorer l'expérience des usagers tout en réduisant les charges d'exploitation des conducteurs.

« Nous voulions proposer une offre premium avec des véhicules silencieux, rapides et agréables à conduire. Pour les chauffeurs, ces voitures consomment moins d'énergie, nécessitent moins d'entretien et offrent un meilleur confort. C'est l'incarnation de l'expérience que nous voulons développer avec notre partenaire Yango », a-t-il expliqué.

Cette transition vers la mobilité électrique est soutenue par un réseau de recharge en pleine expansion, qui compte désormais plus d'une centaine de points de recharge. Une recharge complète, facturée environ 8 000 FCFA, permet de parcourir jusqu'à 470 kilomètres, une solution économique face à la hausse continue des prix du carburant.

Depuis son lancement le 28 juin 2024 avec seulement 15 véhicules, GoCab connaît une croissance remarquable. Aujourd'hui, la plateforme exploite une flotte de 1 394 véhicules, a indiqué le directeur des Opérations, Régis Koffi.

« Cette journée est historique pour GoCab. La mise en circulation de ces 100 VTC électriques ouvre un nouveau chapitre de notre développement. Notre ambition est d'atteindre 750 véhicules propres avant la fin de l'année 2026 », a-t-il déclaré.

Soutenue par les fonds d'investissement E3 Capital et Janngo Capital, l'entreprise vise un parc composé à 50 % de véhicules électriques à l'horizon 2027, avec un objectif final de 3 000 véhicules en circulation.

Au-delà de l'innovation technologique, GoCab mise également sur un modèle social inclusif. L'entreprise accorde une attention particulière à l'intégration des femmes dans le secteur des VTC, encore largement dominé par les hommes. Les bénéficiaires sont sélectionnés selon des critères de performance, de qualité de service et de moralité.

Le modèle économique repose sur un système de vente à tempérament permettant aux conducteurs de devenir propriétaires de leur véhicule après trois années de paiements quotidiens, sans apport initial.

Selon Moulaye Tabouré, plus de 300 chauffeurs ont déjà dépassé deux années d'activité et recevront officiellement les titres de propriété de leurs véhicules dès l'année prochaine.

Parmi les bénéficiaires, l'enthousiasme est palpable.

« C'est un véritable bonheur. La technologie embarquée facilite énormément notre travail. Le véhicule est équipé d'une caméra qui améliore notre vigilance et notre sécurité sur la route », s'est réjouie Rachel Ladji Djiley, conductrice de VTC depuis 2023.

Même satisfaction chez Honoré Kouamé Kouadio, qui reçoit son deuxième véhicule grâce à ses performances au sein de la plateforme.

« Je n'y croyais pas au départ, mais c'est un excellent projet pour des Ivoiriens comme nous qui ont des difficultés à acheter un véhicule. Je n'ai versé aucun apport. Mon sérieux au travail m'a permis d'obtenir cette nouvelle voiture. Avec la hausse du carburant, passer à l'électrique est une excellente nouvelle. C'est un vrai soulagement de quitter les stations-service », a-t-il confié.

﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- GoCab a lancé 100 VTC électriques à Abidjan le 4 juillet 2026, avec 100 autres prévus prochainement. - L'entreprise vise 750 véhicules propres fin 2026 et 50% de flotte électrique d'ici 2027. - Les conducteurs deviennent propriétaires après trois ans de paiements quotidiens, sans apport initial.
Auteur: Ivoirematin.com
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026

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