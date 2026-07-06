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Auteur: ivoirematin

Mondial 2026 : L'Angleterre dompte le Mexique au bout du suspense et file en quarts !

Au terme d'un huitième de finale d'une intensité dramatique, les Three Lions ont terrassé le Mexique (3-2) dans l'enfer du stade Azteca. Réduits à dix pendant près de quarante minutes, les hommes de Thomas Tuchel ont résisté à la furia locale pour s'offrir leur billet pour les quarts de finale.

Le piège de l'Azteca

Défier le Mexique dans son antre mythique de l'Azteca, à 2 240 mètres d’altitude et devant 80 000 spectateurs survoltés, est toujours un défi titanesque. Pour ce pays co-organisateur, l'histoire parlait d'elle-même : El Tricolor n’avait encore jamais perdu le moindre match de Coupe du monde dans ce stade fétiche.

Le piège était parfait, d'autant que le coup d'envoi a été retardé d'une heure en raison de violentes intempéries. Face à des Mexicains surfant sur quatre victoires consécutives sans encaisser le moindre but, l'Angleterre — timorée durant la phase de poules — s'attendait à souffrir. Dès la 15e minute, Jordan Pickford a d'ailleurs dû s'employer sur une tête plongeante de Raul Jiménez pour éviter le pire.

Le coup de foudre Bellingham

Contre le cours du jeu, la lumière est venue du génie madrilène. En l'espace de 90 secondes, Jude Bellingham a climatisé le stade Azteca :

36e minute : Sur la première véritable incursion anglaise, Bukayo Saka mystifie Gallardo et délivre un centre parfait pour la tête de Bellingham (1-0). 37e minute : À peine le ballon engagé par les Mexicains, Bellingham profite d'un ballon récupéré pour doubler la mise d'une efficacité clinique (2-0).

Assommés mais portés par leur public, les Mexicains ont réagi avant la pause. À la 42e minute, Quiñones profite d'un ballon traînant dans la surface pour fusiller Pickford d'une reprise de volée (2-1). Il s'en est fallu de peu pour que le Mexique n'égalise dans la foulée, mais Bellingham, encore lui, a sauvé les siens en chipant in extremis le ballon dans les pieds de Montes.

Le tournant du match et la guerre des penalties

Au retour des vestiaires, le match a basculé dans la folie. Après intervention de la VAR, le latéral anglais Jarell Quansah a été exclu pour un tacle trop appuyé sur Gallardo. À 10 contre 11, le navire anglais a tangué, mais a cru se mettre à l'abri lorsque le gardien mexicain a fauché Anthony Gordon dans la surface. Harry Kane n'a pas tremblé pour transformer le penalty (3-1).

La joie fut de courte durée. Quelques minutes plus tard, coup de théâtre : une faute sévère est sifflée contre l'Angleterre... provoquée par Kane lui-même. Raul Jiménez transforme la sentence à la 70e minute (3-2), faisant entrer le stade en fusion.

Une fin de match héroïque

Les 20 dernières minutes réglementaires, prolongées par 11 minutes de temps additionnel, ont pris des airs de fort Alamo. Passés à une défense à cinq, épuisés par l'altitude et la pression, les Anglais ont plié sans jamais rompre face aux assauts répétés des Mexicains.

En s'imposant au bout du suspense, l'Angleterre devient la troisième équipe seulement de l'histoire à faire chuter le Mexique dans son temple de l'Azteca. Un exploit majuscule qui propulse les Three Lions en quart de finale, où ils affronteront la Norvège le 11 juillet prochain.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'Angleterre a battu le Mexique 3-2 au stade Azteca en huitième de finale du Mondial 2026, malgré une expulsion et une heure de retard due aux intempéries. - Jude Bellingham a marqué deux buts en 90 secondes (36e et 37e minutes), puis Harry Kane a transformé un penalty (3-1) avant que Raul Jiménez ne réduise l'écart sur penalty (70e). - L'Angleterre devient la troisième équipe à vaincre le Mexique dans son stade fétiche et affrontera la Norvège en quart de finale le 11 juillet.