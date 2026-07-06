Fait Divers

Auteur: faits divers

il y a 5 jours

Son parachute tourne en spirale, une jeune femme de 26 ans fait une chute libre et meurt

Les faits se sont déroulés durant le Temploux Festival 2026, un grand événement de parachutisme organisé par le Paraclub de Namur, en Belgique.

Samedi, une jeune femme de 26 ans a fait un saut en parachute près d'un aérodrome. Pendant sa descente, la voile s’est mise à tourner en spirale de manière incontrôlable.

La jeune femme a tenté d'ouvrir son parachute de secours. Sans succès.

Un autre parachutiste a tenté de lui venir en aide. En vain.

La victime a fait une chute libre et s'est écrasée dans un champ. Elle est morte sur le coup.

Les secours, arrivés sur les lieux, n'ont pu que constater le décès.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident. La jeune femme était membre du Paraclub Namur.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une jeune femme de 26 ans est morte lors du Temploux Festival 2026 en Belgique après que son parachute a tourné en spirale de manière incontrôlable. - Elle a tenté d'ouvrir son parachute de secours sans succès, et un autre parachutiste a essayé de l'aider en vain. - Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident ; la victime était membre du Paraclub Namur.