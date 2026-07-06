societe

Auteur: Ivoirematin

Abobo : la cité des 4 Étages fait peau neuve grâce au projet « Des couleurs pour ma cité »

La cité des 4 Étages, dans la commune d’Abobo, bénéficie d’une vaste opération d’assainissement et d’embellissement à travers le projet « Des couleurs pour ma cité ». Cette initiative vise à offrir un environnement plus propre, plus attractif et plus agréable aux habitants, tout en les sensibilisant à la préservation de leur cadre de vie.

Porté par les acteurs engagés dans la promotion de la salubrité urbaine, le projet prévoit plusieurs actions, notamment le nettoyage des espaces communs, la réhabilitation des façades des immeubles, l’aménagement de zones vertes et la mise en œuvre d’activités de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets.

Au-delà des travaux d’embellissement, les initiateurs souhaitent instaurer une dynamique durable fondée sur l’implication des résidents. Ceux-ci sont appelés à adopter des comportements citoyens afin de maintenir la propreté de leur cité et de préserver les aménagements réalisés.

À travers cette action, les promoteurs ambitionnent de faire de la cité des 4 Étages un modèle de salubrité et de civisme, tout en encourageant la reproduction de cette expérience dans d’autres quartiers du district d’Abidjan.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le projet « Des couleurs pour ma cité » vise à assainir et embellir la cité des 4 Étages à Abobo. - Les actions incluent le nettoyage, la réhabilitation des façades, l’aménagement de zones vertes et la sensibilisation à la gestion des déchets. - Les initiateurs veulent faire de cette cité un modèle de salubrité et encourager la reproduction du projet dans d’autres quartiers d’Abidjan.