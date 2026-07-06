Compass icon FIL ACTUALITÉS
Calendar icon
Saturday 11 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Ivoirematin TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
societe

Abobo : la cité des 4 Étages fait peau neuve grâce au projet « Des couleurs pour ma cité »

Auteur: Ivoirematin

il y a 5 jours 906 Lectures 2 Commentaires | English
image

Abobo : la cité des 4 Étages fait peau neuve grâce au projet « Des couleurs pour ma cité »

La cité des 4 Étages, dans la commune d’Abobo, bénéficie d’une vaste opération d’assainissement et d’embellissement à travers le projet « Des couleurs pour ma cité ». Cette initiative vise à offrir un environnement plus propre, plus attractif et plus agréable aux habitants, tout en les sensibilisant à la préservation de leur cadre de vie.

Porté par les acteurs engagés dans la promotion de la salubrité urbaine, le projet prévoit plusieurs actions, notamment le nettoyage des espaces communs, la réhabilitation des façades des immeubles, l’aménagement de zones vertes et la mise en œuvre d’activités de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets.

Au-delà des travaux d’embellissement, les initiateurs souhaitent instaurer une dynamique durable fondée sur l’implication des résidents. Ceux-ci sont appelés à adopter des comportements citoyens afin de maintenir la propreté de leur cité et de préserver les aménagements réalisés.

À travers cette action, les promoteurs ambitionnent de faire de la cité des 4 Étages un modèle de salubrité et de civisme, tout en encourageant la reproduction de cette expérience dans d’autres quartiers du district d’Abidjan.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le projet « Des couleurs pour ma cité » vise à assainir et embellir la cité des 4 Étages à Abobo. - Les actions incluent le nettoyage, la réhabilitation des façades, l’aménagement de zones vertes et la sensibilisation à la gestion des déchets. - Les initiateurs veulent faire de cette cité un modèle de salubrité et encourager la reproduction du projet dans d’autres quartiers d’Abidjan.
Auteur: Ivoirematin
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026

Commentaires (2)

Trier par :
🏆 Classement des commentateurs — soyez le premier à y figurer cette semaine !
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer
  • image
    Alena il y a 1 jour
    References: Legiano Casino Auszahlung Dauer cmbe-console.worldoftanks.com
  • image
    Dakota il y a 1 jour
    References: Legiano Casino seriös https://semanticweb.cs.vu.nl

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Incendie En Espagne: Au Moins 12 Morts Et 23 Disparus Dans Le Sud Du Pays, Le Bilan Pourrait S'aggraver
    International il y a 23 heures
  2. Post image
    2
    Pnd 2026-2030 : La Côte D’ivoire Vise 500 000 Emplois Industriels Et Accélère La Transformation De Ses Matières Premières
    Societe il y a 22 heures
  3. Post image
    3
    Pnd 2026-2030 : Ouattara Salue « La Confiance De La Communauté Internationale » Envers La Côte D’ivoire
    Economie il y a 23 heures
  4. Post image
    4
    La Belgique Veut Adopter Une Loi Autorisant La Police à Arrêter Directement à Leur Domicile Les Personnes Expulsables
    International il y a 23 heures
  5. Post image
    5
    Côte D’ivoire : Séguéla S’impose Comme Le Fleuron De Fortuna Mining Avec 2,6 Tonnes D’or Produites En Six Mois
    Economie il y a 18 heures
  6. Post image
    6
    La Boad Alerte Sur Les Arnaques Liées à Ses Recrutements Et Appels à La Vigilance
    Societe il y a 8 heures
  7. Post image
    7
    Venezuela: Le Bilan Du Double Séisme S'élève Désormais à 4 118 Morts
    International il y a 17 heures
  8. Post image
    8
    Coupe Du Monde 2026: Après L'élimination Du Maroc, Quel Bilan Tirer Du Parcours Des équipes Africaines?
    Sport il y a 23 heures
  9. Post image
    9
    Coupe Du Monde 2026: L’espagne S’en Sort Bien Face à La Belgique Et Défiera La France En Demi-finale
    International il y a 17 heures
  10. Post image
    10
    Attécoubé : Vaste Opération De Démolition Des Constructions Anarchiques Annoncée Dès Ce 13 Juillet
    Societe il y a 1 heure

Articles Tendances