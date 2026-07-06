Abobo : la cité des 4 Étages fait peau neuve grâce au projet « Des couleurs pour ma cité »
La cité des 4 Étages, dans la commune d’Abobo, bénéficie d’une vaste opération d’assainissement et d’embellissement à travers le projet « Des couleurs pour ma cité ». Cette initiative vise à offrir un environnement plus propre, plus attractif et plus agréable aux habitants, tout en les sensibilisant à la préservation de leur cadre de vie.
Porté par les acteurs engagés dans la promotion de la salubrité urbaine, le projet prévoit plusieurs actions, notamment le nettoyage des espaces communs, la réhabilitation des façades des immeubles, l’aménagement de zones vertes et la mise en œuvre d’activités de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets.
Au-delà des travaux d’embellissement, les initiateurs souhaitent instaurer une dynamique durable fondée sur l’implication des résidents. Ceux-ci sont appelés à adopter des comportements citoyens afin de maintenir la propreté de leur cité et de préserver les aménagements réalisés.
À travers cette action, les promoteurs ambitionnent de faire de la cité des 4 Étages un modèle de salubrité et de civisme, tout en encourageant la reproduction de cette expérience dans d’autres quartiers du district d’Abidjan.
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