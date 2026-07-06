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Akouédo : le ministère de l’Urbanisme évacue trois bâtiments exposés à un risque d’éboulement

Auteur: Ivoirematin

il y a 5 jours 300 Lectures 0 Commentaires | English
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Akouédo : le ministère de l’Urbanisme évacue trois bâtiments exposés à un risque d’éboulement

Face à la menace d’un éboulement, le ministère de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie (MULCV) a ordonné l’évacuation de trois immeubles situés à Akouédo, dans le district d’Abidjan. Cette mesure préventive fait suite aux conclusions d’une mission d’inspection ayant révélé un danger imminent pour les occupants.

Les investigations menées par les services techniques du ministère ont mis en évidence une instabilité du terrain sur lequel sont implantés les bâtiments. Fragilisé par les fortes précipitations enregistrées ces dernières semaines, le site présente des signes de glissement susceptibles d’entraîner un effondrement.

Pour éviter tout drame, les autorités ont demandé aux habitants de quitter immédiatement les lieux. Les équipes déployées ont également procédé à la sécurisation du périmètre et sensibilisé les riverains sur les risques encourus.

À travers cette opération, le ministère réaffirme sa volonté de prévenir les catastrophes liées aux constructions implantées dans des zones à risque. Il appelle les populations au strict respect des mesures de sécurité et des règles d’urbanisme, tout en annonçant la poursuite des contrôles sur les sites présentant des risques similaires.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le ministère de l’Urbanisme a ordonné l’évacuation de trois immeubles à Akouédo (Abidjan) en raison d’un risque d’éboulement. - Une mission d’inspection a révélé une instabilité du terrain, fragilisé par les fortes précipitations récentes. - Les autorités ont sécurisé le périmètre et sensibilisé les riverains, tout en annonçant des contrôles sur d’autres sites à risque.
Auteur: Ivoirematin
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026

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