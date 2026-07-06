societe

Auteur: Ivoirematin.com

Concours directs de l’ENA 2027 : les résultats de la présélection attendus le 6 juillet

Les résultats de la phase de présélection des concours directs d'entrée à l'École nationale d'administration (ENA), session 2027, seront publiés le lundi 6 juillet 2026. Ils seront affichés au siège de l'ENA avant d'être mis en ligne sur le site officiel de l'établissement, www.ena.ci.

L'annonce a été faite par le directeur général de l'ENA, Narcisse Sépy Yessoh, dans un communiqué publié le jeudi 2 juillet 2026.

Les candidats déclarés admissibles à cette première étape sont invités à déposer leur dossier physique complet selon un calendrier établi par cycle. Les candidats au cycle supérieur effectueront leur dépôt le mardi 7 juillet 2026, ceux du cycle moyen supérieur le mercredi 8 juillet 2026, tandis que les candidats au cycle moyen sont attendus le jeudi 9 juillet 2026, de 8 h à 16 h 30.

Le directeur général précise que les candidats admissibles à plusieurs cycles ne devront constituer qu'un seul dossier. Ils devront toutefois mentionner l'ensemble des cycles concernés dans leur demande manuscrite et joindre les diplômes requis pour chacun d'eux.

Le dossier de candidature comprend notamment la fiche de candidature imprimée depuis l'espace candidat, une demande manuscrite adressée à la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, un extrait d'acte de naissance datant de moins d'un an au 1er janvier 2026, un casier judiciaire établi après le 1er janvier 2026, ainsi qu'un certificat de nationalité de moins de cinq ans.

Les candidats devront également fournir les diplômes exigés et leurs copies certifiées conformes, une copie certifiée conforme du baccalauréat ou du diplôme équivalent, un curriculum vitae conforme au modèle disponible sur le site de l'ENA, une attestation sur l'honneur certifiant qu'ils ne sont ni fonctionnaires ni élèves-fonctionnaires, une preuve d'enrôlement à la Couverture maladie universelle (CMU), les reçus de paiement des frais de concours et des cours de préparation, ainsi qu'une pochette d'une valeur de 2 000 FCFA, payable à l'agence comptable de l'ENA.

Le communiqué précise enfin que tout fonctionnaire candidat à un concours direct devra, en plus des pièces requises, produire une attestation de démission dûment approuvée par le ministre en charge de la Fonction publique. Ce document devra notamment préciser l'emploi occupé, le grade, la catégorie et l'ancienneté de service effectif du candidat.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les résultats de la présélection des concours directs de l’ENA 2027 seront publiés le 6 juillet 2026. - Les candidats admissibles doivent déposer leur dossier physique selon un calendrier par cycle, du 7 au 9 juillet 2026. - Le dossier de candidature inclut notamment une fiche imprimée, un extrait d’acte de naissance, un casier judiciaire et une preuve d’enrôlement à la CMU.