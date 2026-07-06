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Auteur: Ivoirematin

Concours directs d’entrée à l’Ena 2027 : les listes des candidats présélectionnés disponibles

Les résultats de la phase de présélection des concours directs d’entrée à l’École nationale d’administration (Ena), session 2027, sont rendus publics ce lundi 6 juillet. Les candidats peuvent les consulter par voie d’affichage à l’établissement, avant leur mise en ligne sur le portail officiel de l’école.

Les personnes déclarées admissibles à cette première étape sont invitées à déposer leur dossier physique de candidature selon un calendrier établi par l’administration de l’Ena. Les dépôts débuteront le 7 juillet pour le cycle supérieur, le 8 juillet pour le cycle moyen supérieur et le 9 juillet pour le cycle moyen.

L’administration précise que les candidats retenus dans plusieurs cycles ne devront constituer qu’un seul dossier, en mentionnant l’ensemble des cycles concernés dans leur demande de candidature et en joignant les diplômes correspondants.

Le dossier à fournir comprend notamment la fiche de candidature imprimée, une demande manuscrite, les pièces d’état civil requises, les diplômes exigés, un curriculum vitae, une attestation sur l’honneur, les justificatifs de paiement ainsi que la preuve d’enrôlement à la Couverture maladie universelle (CMU). Les fonctionnaires candidats devront également produire une attestation de démission conforme aux dispositions en vigueur.

L’Ena invite enfin les candidats à respecter scrupuleusement les dates de dépôt et à s’assurer de la conformité de leurs dossiers afin de poursuivre le processus de sélection dans les meilleures conditions.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les listes des candidats présélectionnés pour les concours directs d’entrée à l’Ena 2027 sont disponibles depuis ce lundi 6 juillet, par affichage à l’école puis en ligne. - Les dépôts de dossiers physiques débutent le 7 juillet pour le cycle supérieur, le 8 juillet pour le cycle moyen supérieur et le 9 juillet pour le cycle moyen. - Les candidats retenus dans plusieurs cycles doivent fournir un seul dossier mentionnant tous les cycles concernés, avec les diplômes correspondants.