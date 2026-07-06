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Auteur: Ivoirematin.com

Contrefaçon de pagnes à Bouaké : 4 050 pièces saisies lors d’une vaste opération du CNLC

À première vue, la différence est presque imperceptible. Même couleurs, mêmes motifs, mêmes finitions… le pagne contrefait tente de se faire passer pour l’original. Mais derrière ces tissus vendus à bas prix se cache une réalité bien plus préoccupante : une activité illicite qui fragilise les entreprises, met en péril des emplois et prive l’économie nationale de ressources importantes.

À Bouaké, la lutte contre ce phénomène vient de franchir un nouveau cap.

Dans le cadre de ses missions de répression de la contrefaçon, le Comité National de Lutte contre la Contrefaçon (CNLC), en collaboration avec la Légion territoriale de Gendarmerie de Bouaké et sous la supervision du Procureur de la République, a mené une vaste opération de contrôle dans plusieurs points de vente de la ville.

Une action qui s’inscrit dans la continuité des campagnes de sensibilisation régulièrement menées auprès des commerçants, afin de les informer sur les risques et conséquences liés à la commercialisation de produits contrefaits. Si une majorité d’opérateurs économiques se conforme aux règles, certains continuent néanmoins d’alimenter ce marché parallèle.

Les investigations menées sur le terrain ont permis de cibler plusieurs commerces suspectés.

Au total, treize (13) boutiques ont été contrôlées. Le bilan est conséquent : 81 balles de pagnes, soit environ 4 050 pièces présumées contrefaites, ont été saisies et retirées du circuit commercial.

Une prise d’ampleur qui illustre l’ampleur du phénomène.

Au-delà de la simple question de propriété intellectuelle, la contrefaçon favorise des circuits économiques informels, pénalise les entreprises légalement installées et peut, dans certains cas, servir de porte d’entrée à d’autres formes de criminalité.

Cette opération met en lumière la synergie entre les autorités judiciaires, les forces de défense et de sécurité, les Douanes ainsi que le CNLC, tous mobilisés pour protéger les consommateurs et garantir une concurrence plus saine.

Les enquêtes se poursuivent afin d’identifier les réseaux impliqués et de remonter les différentes filières d’approvisionnement.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le CNLC, la gendarmerie et le parquet ont mené une opération de contrôle dans 13 boutiques à Bouaké. - 81 balles de pagnes, soit environ 4 050 pièces présumées contrefaites, ont été saisies. - Les enquêtes se poursuivent pour identifier les réseaux et les filières d'approvisionnement.