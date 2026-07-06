Compass icon FIL ACTUALITÉS
Calendar icon
Saturday 11 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Ivoirematin TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
societe

Contrefaçon de pagnes à Bouaké : 4 050 pièces saisies lors d’une vaste opération du CNLC

Auteur: Ivoirematin.com

il y a 5 jours 1196 Lectures 0 Commentaires | English
image

Contrefaçon de pagnes à Bouaké : 4 050 pièces saisies lors d’une vaste opération du CNLC

À première vue, la différence est presque imperceptible. Même couleurs, mêmes motifs, mêmes finitions… le pagne contrefait tente de se faire passer pour l’original. Mais derrière ces tissus vendus à bas prix se cache une réalité bien plus préoccupante : une activité illicite qui fragilise les entreprises, met en péril des emplois et prive l’économie nationale de ressources importantes.

À Bouaké, la lutte contre ce phénomène vient de franchir un nouveau cap.

Dans le cadre de ses missions de répression de la contrefaçon, le Comité National de Lutte contre la Contrefaçon (CNLC), en collaboration avec la Légion territoriale de Gendarmerie de Bouaké et sous la supervision du Procureur de la République, a mené une vaste opération de contrôle dans plusieurs points de vente de la ville.

Une action qui s’inscrit dans la continuité des campagnes de sensibilisation régulièrement menées auprès des commerçants, afin de les informer sur les risques et conséquences liés à la commercialisation de produits contrefaits. Si une majorité d’opérateurs économiques se conforme aux règles, certains continuent néanmoins d’alimenter ce marché parallèle.

Les investigations menées sur le terrain ont permis de cibler plusieurs commerces suspectés.

Au total, treize (13) boutiques ont été contrôlées. Le bilan est conséquent : 81 balles de pagnes, soit environ 4 050 pièces présumées contrefaites, ont été saisies et retirées du circuit commercial.

Une prise d’ampleur qui illustre l’ampleur du phénomène.

Au-delà de la simple question de propriété intellectuelle, la contrefaçon favorise des circuits économiques informels, pénalise les entreprises légalement installées et peut, dans certains cas, servir de porte d’entrée à d’autres formes de criminalité.

Cette opération met en lumière la synergie entre les autorités judiciaires, les forces de défense et de sécurité, les Douanes ainsi que le CNLC, tous mobilisés pour protéger les consommateurs et garantir une concurrence plus saine.

Les enquêtes se poursuivent afin d’identifier les réseaux impliqués et de remonter les différentes filières d’approvisionnement.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le CNLC, la gendarmerie et le parquet ont mené une opération de contrôle dans 13 boutiques à Bouaké. - 81 balles de pagnes, soit environ 4 050 pièces présumées contrefaites, ont été saisies. - Les enquêtes se poursuivent pour identifier les réseaux et les filières d'approvisionnement.
Auteur: Ivoirematin.com
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026

Commentaires (0)

🏆 Classement des commentateurs — soyez le premier à y figurer cette semaine !
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Incendie En Espagne: Au Moins 12 Morts Et 23 Disparus Dans Le Sud Du Pays, Le Bilan Pourrait S'aggraver
    International il y a 23 heures
  2. Post image
    2
    Pnd 2026-2030 : La Côte D’ivoire Vise 500 000 Emplois Industriels Et Accélère La Transformation De Ses Matières Premières
    Societe il y a 22 heures
  3. Post image
    3
    Pnd 2026-2030 : Ouattara Salue « La Confiance De La Communauté Internationale » Envers La Côte D’ivoire
    Economie il y a 23 heures
  4. Post image
    4
    La Belgique Veut Adopter Une Loi Autorisant La Police à Arrêter Directement à Leur Domicile Les Personnes Expulsables
    International il y a 23 heures
  5. Post image
    5
    Côte D’ivoire : Séguéla S’impose Comme Le Fleuron De Fortuna Mining Avec 2,6 Tonnes D’or Produites En Six Mois
    Economie il y a 18 heures
  6. Post image
    6
    La Boad Alerte Sur Les Arnaques Liées à Ses Recrutements Et Appels à La Vigilance
    Societe il y a 8 heures
  7. Post image
    7
    Venezuela: Le Bilan Du Double Séisme S'élève Désormais à 4 118 Morts
    International il y a 17 heures
  8. Post image
    8
    Coupe Du Monde 2026: Après L'élimination Du Maroc, Quel Bilan Tirer Du Parcours Des équipes Africaines?
    Sport il y a 23 heures
  9. Post image
    9
    Coupe Du Monde 2026: L’espagne S’en Sort Bien Face à La Belgique Et Défiera La France En Demi-finale
    International il y a 17 heures
  10. Post image
    10
    Attécoubé : Vaste Opération De Démolition Des Constructions Anarchiques Annoncée Dès Ce 13 Juillet
    Societe il y a 1 heure

Articles Tendances