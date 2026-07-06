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Auteur: Pierre Ephèse

Festival Climbié Beach 2026 : Assinie se prépare à accueillir plus de 30 000 festivaliers

Le Festival Climbié Beach d'Assinie (FECBA) franchit un nouveau cap. Pour sa 36ᵉ édition, prévue du 7 au 16 août 2026, ce rendez-vous emblématique ambitionne de rassembler plus de 30 000 festivaliers, confirmant ainsi son rang parmi les plus grands événements culturels et touristiques de Côte d'Ivoire.

Cette ambition a été dévoilée lors de la conférence de presse de lancement organisée le samedi 4 juillet 2026 sur les rives de la lagune Aby, à Assinie-Mafia, par le Comité royal essouman (CRE).

D'une rencontre familiale à un festival d'envergure nationale

Revenant sur l'histoire du FECBA, le vice-président du Comité royal essouman, Albert Gnanzou, a rappelé que le festival est né en 1989 de l'initiative de plusieurs fils d'Assinie, dont Niamké Adjiri Piter et Ernest Kouassi. À ses débuts, l'objectif était simplement de réunir les filles et fils de la localité pendant les vacances.

Trente-six ans plus tard, cette rencontre est devenue un événement incontournable du calendrier culturel ivoirien. « Nous sommes passés de deux jours à dix jours de festivités », s'est-il réjoui, soulignant que le festival constitue aujourd'hui une vitrine de la culture Essouma et un puissant levier de promotion de la destination Assinie. Au fil des éditions, le FECBA a su conjuguer traditions, culture, loisirs et tourisme, attirant chaque année un public toujours plus nombreux.

Un moteur de développement pour Assinie

Le président du Comité royal essouman, le Prince Mossou Ignace Niamké, a mis en avant les importantes retombées économiques et sociales du festival. Selon lui, le FECBA est devenu bien plus qu'un simple rendez-vous festif. Il stimule l'économie locale en générant de nombreux emplois directs et indirects, favorise les activités commerciales et soutient plusieurs projets sociaux dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'autonomisation des communautés.

Parmi les réalisations majeures figure notamment la construction du centre de santé du village Man-Man, qui permet désormais aux populations des villages situés « derrière l'eau » de bénéficier de soins de proximité. Des actions en faveur du lycée moderne d'Assinie ainsi que des initiatives destinées aux femmes sont également inscrites dans la dynamique du festival.

Le président du CRE a également rappelé que le Festival Climbié Beach est désormais protégé au titre de la propriété intellectuelle, faisant de cette manifestation une véritable marque culturelle et touristique. « Grâce au festival, Assinie s'est imposée comme l'une des principales destinations touristiques du pays », a-t-il affirmé.

Dix jours de célébration entre traditions et divertissement

Le coup d'envoi des festivités sera donné le 7 août avec la célébration de la fête de l'Indépendance de la Côte d'Ivoire. Le lendemain, une opération « Ville propre » mobilisera les populations autour de la protection de l'environnement, avant un grand concert d'ouverture réunissant plusieurs artistes de renom. L'un des temps forts de cette édition interviendra le 13 août avec la traditionnelle soirée « Assinie au clair de lune », qui mettra en scène une reconstitution du mariage coutumier Essouma.

Les derniers jours seront consacrés aux activités sportives et culturelles avec le semi-marathon d'Assinie, le triathlon traditionnel, les courses de 5 km et 10 km, la sortie officielle annuelle du Roi d'Assinie, Nanan Fian Mossou V, la parade des familles, plusieurs concerts live ainsi qu'un grand pique-nique populaire sur la plage de l'océan Atlantique. La famille Adahonlin sera par ailleurs à l'honneur au cours de cette édition.

Un patrimoine culturel à préserver

Présent à la cérémonie, le sous-préfet d'Assinie, Jean Ferdinand Doffou, a salué les efforts du Comité royal essouman pour préserver et promouvoir le patrimoine culturel local. Pour lui, le Festival Climbié Beach représente un patrimoine immatériel qu'il est essentiel de transmettre aux générations futures. Il a également souligné son rôle dans le développement économique de la région, notamment à travers les opportunités offertes aux jeunes, aux femmes et aux acteurs locaux.

À quatre éditions de son 40ᵉ anniversaire, le Festival Climbié Beach poursuit sa montée en puissance. Les organisateurs entendent consolider son rayonnement afin de faire d'Assinie une référence du tourisme culturel en Côte d'Ivoire, tout en valorisant durablement l'identité, les traditions et l'héritage du peuple Essouma.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La 36ᵉ édition du Festival Climbié Beach d'Assinie, prévue du 7 au 16 août 2026, vise à rassembler plus de 30 000 festivaliers. - Le festival, né en 1989, est devenu un événement culturel majeur et un moteur de développement économique et social pour Assinie. - Les festivités incluent des traditions comme la reconstitution du mariage coutumier Essouma, des activités sportives et des concerts.