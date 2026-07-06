societe

Auteur: Ivoirematin.com

Solidarité : la Chine offre 2 410 tonnes de riz à la Côte d’Ivoire pour soutenir les populations vulnérables

La coopération sino-ivoirienne franchit une nouvelle étape sur le terrain de la solidarité. L’ambassadeur de Chine en Côte d’Ivoire, Wu Jie, et la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, ont procédé, ce vendredi à Abidjan, à la signature de l’acte de remise officielle d’un don de 2 410 tonnes de riz destiné aux populations les plus vulnérables du pays.

Estimé à 1,7 milliard de FCFA, soit 20 millions de yuans RMB, ce don sans contrepartie s’inscrit dans la mise en œuvre des engagements pris lors du Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) tenu à Pékin en septembre 2024. Consolidée par un échange de lettres intervenu à l’été 2025, cette coopération s’est concrétisée par l’acheminement de 105 conteneurs de riz blanc, répartis en cinq lots.

À cette occasion, la ministre Myss Belmonde Dogo a indiqué que 60 conteneurs ont déjà été distribués sur l’ensemble du territoire national. Les 45 conteneurs restants sont en cours de déploiement afin de renforcer l’assistance aux populations les plus exposées.

Selon la ministre, ces nouvelles cargaisons bénéficieront notamment aux ménages en situation de précarité ainsi qu’aux personnes récemment déguerpies des sous-quartiers de Koumassi Campement et de Zimbabwe, dans la commune de Port-Bouët.

Dans un contexte marqué par une forte saison des pluies, cette aide alimentaire vise à apporter une réponse immédiate aux besoins des communautés affectées et à consolider le dispositif national de solidarité.

Prenant la parole, l’ambassadeur Wu Jie a souligné que cette initiative illustre les principes de « sincérité, d’amitié et de bonne foi » qui fondent les relations entre la Chine et les pays africains.

« Cette assistance permettra à la Côte d’Ivoire de répondre aux besoins les plus urgents. Toutefois, le don de riz constitue une solution ponctuelle. La réponse durable réside dans le développement de la filière rizicole », a-t-il déclaré.

Au-delà de cette aide humanitaire, Pékin et Abidjan entendent renforcer leur partenariat dans le domaine agricole à travers le transfert de technologies, le partage d’expertise et le renforcement des capacités de production, avec pour ambition de réduire progressivement la dépendance du pays aux importations de céréales.

L’ambassadeur chinois a notamment rappelé l’accompagnement technique assuré depuis plus de trente ans par des experts chinois sur le périmètre rizicole de Guiguidou, dans le département de Divo, où onze phases de coopération ont déjà été menées.

À travers cette coopération, les deux pays réaffirment leur volonté commune d’œuvrer à une souveraineté alimentaire durable en Côte d’Ivoire, fondée sur une coopération stratégique renforcée et un développement agricole pérenne.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Chine a offert 2 410 tonnes de riz à la Côte d'Ivoire, d'une valeur de 1,7 milliard de FCFA, pour soutenir les populations vulnérables. - 60 conteneurs de riz ont déjà été distribués sur le territoire ivoirien, et 45 autres sont en cours de déploiement. - Ce don s'inscrit dans les engagements du FOCAC de septembre 2024 et vise à répondre aux besoins urgents, notamment des ménages précaires et des personnes déguerpies.