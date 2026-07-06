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Auteur: tv5monde

Coupe du monde 2026: "Oui, j'ai parlé à Gianni", Donald Trump assume avoir appelé la Fifa pour Balogun

Le président américain Donald Trump a confirmé être intervenu personnellement auprès de la Fifa pour obtenir la levée de la suspension infligée à l'attaquant américain Folarin Balogun, exclu pour un tacle dangereux lors de la Coupe du monde 2026, afin qu'il dispute le huitième de finale contre la Belgique.

Donald Trump a reconnu lundi 6 juillet avoir appelé le président de la Fifa, Gianni Infantino, pour lui demander de réexaminer le carton rouge infligé à Folarin Balogun lors de la victoire 2-0 des États-Unis contre la Bosnie-Herzégovine.

“Oui, j'ai parlé à Gianni (Infantino, NDLR)”, a déclaré le président américain lors d'un événement à la Maison Blanche. Il a toutefois insisté sur le fait qu'il n'avait pas exigé de résultat précis : “Tout ce que j'ai fait c'est demander un réexamen parce que je ne pensais pas que c'était une faute (...) Je ne lui ai pas dit quoi faire, je ne peux pas lui dire quoi faire, et je ne pense pas que ce soit lui qui ait pris la décision.”

La commission de discipline de la Fifa a levé la suspension d'un match infligée à l'attaquant, avec sursis, permettant à celui-ci de disputer le huitième de finale de lundi contre la Belgique, à 17h00 locale à Seattle (mardi 00h00 GMT). Cette décision inédite a déclenché une tempête de réactions, amplifiée après la révélation de l'intervention du président américain. Elle a été saluée par beaucoup aux États-Unis, mais a suscité la condamnation dans le monde sportif international, où certains l'ont qualifiée d'ingérence inappropriée.

Le carton rouge avait été infligé à l'attaquant lors du 16e de finale contre la Bosnie-Herzégovine, mercredi 1er juillet à Santa Clara, en Californie, près de San Francisco. Le chef de l'Etat américain a affirmé s'y connaître “très bien en sport”, tout en reconnaissant ne pas s'être penché auparavant sur les règles du football. Il a également critiqué le recours à la vidéo pour infliger la sanction, arguant que les ralentis pouvaient donner une image agressive du jeu.

“Nous aurons une équipe au complet”

Plusieurs médias américains ont rapporté que la campagne des Etats-Unis contre le carton rouge avait été menée par le ministre du Commerce, Howard Lutnick, et par Andrew Giuliani, qui dirige le groupe de travail de la Maison Blanche sur l'organisation de la Coupe du monde. Ce dernier est aussi le fils de Rudy Giuliani, ex-avocat personnel de Donald Trump et ancien maire de New York. Selon ces mêmes médias, les hauts responsables auraient été épaulés par Scott Goodwin, le gérant d'un fonds d'investissements qui a contribué financièrement au recrutement du sélectionneur de l'équipe américaine, l'Argentin Mauricio Pochettino.

Donald Trump a également mis en cause l'arbitre de la rencontre avec la Bosnie-Herzégovine, le Brésilien Raphael Claus. Sans le nommer directement, il l'a jugé “horrible” et “très douteux”, suggérant de regarder son “passé”. “Je ne savais même pas ce qu'était un carton rouge. Quand je l'ai découvert, je me suis dit : +C'est pas vrai+. Ce type (l'arbitre, NDLR) lève juste la main et ton meilleur joueur ne va pas jouer la semaine prochaine ou lors du prochain match”, a déclaré le président américain. Il a ajouté, à propos du match contre la Belgique : “nous aurons une équipe au complet”.

Interrogé lors d'un événement sans rapport avec la question, tenu dans le Bureau ovale, le président américain a par ailleurs jugé la décision de l'arbitre “horrible”. Il a estimé que le maintien de la suspension aurait constitué une tache sur le tournoi si les États-Unis avaient perdu sans leur meilleur buteur, auteur de trois buts dans cette Coupe du monde. “Je ne pense pas qu'il y ait eu faute”, a-t-il déclaré. “Je pense que ce sont deux grands athlètes qui se sont percutés et se sont emmêlés”.

Un soutien politique affiché

Le sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, a rejoint Donald Trump pour l'événement au Bureau ovale et l'a remercié d'être intervenu. “Au nom de tous les Américains, merci d'avoir supprimé ce carton rouge absurde”, a déclaré le sénateur. “C'était spectaculaire. Il y avait une raison pour laquelle le trophée de la FIFA est resté ici aussi longtemps”, a-t-il poursuivi.

Il semblait faire référence à un événement organisé à la Maison Blanche l'année dernière, lors duquel Gianni Infantino s'était rendu et avait apporté le trophée de la Coupe du monde.

Le président américain vante régulièrement son amitié de longue date avec le patron du football mondial. Politico rapporte que, lors de l'appel téléphonique entre les deux hommes jeudi, le président de la Fifa “a écouté attentivement sans faire de promesse”.

La Fifa a, de son côté, émis sur X un communiqué, dans lequel son président, Gianni Infantino s'est exprimé sur cette suspension de sanction. Il a tout d'abord rappelé la posture d'indépendance de l'instance sportive : "Les organes juridictionnels de la FIFA sont indépendants. Ils agissent en toute autonomie. [...] Leur indépendance est essentielle à la crédibilité et à l’intégrité du football, et elle doit être respectée en toutes circonstances", a-t-il déclaré.

Il est aussi revenu sur le coup de fil de Donald Trump. "Je m’entretiens régulièrement de sujets liés à la Coupe du Monde de la FIFA avec le président des États-Unis ; à ce titre, j’ai effectivement reçu un appel du président Donald Trump [...]. Au cours de notre conversation, j’ai expliqué qu’une procédure juridique impliquant les organes juridictionnels indépendants de la FIFA était en cours et que l’affaire serait tranchée en temps voulu par les instances compétentes.", a-t-il poursuivi.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Donald Trump a confirmé avoir appelé le président de la Fifa, Gianni Infantino, pour demander un réexamen du carton rouge de Folarin Balogun. - La commission de discipline de la Fifa a levé la suspension d’un match de Balogun avec sursis, lui permettant de jouer le huitième de finale contre la Belgique. - Trump a critiqué l’arbitre brésilien Raphael Claus, qualifiant sa décision d’“horrible”, et a nié avoir exigé un résultat précis de la part d’Infantino.