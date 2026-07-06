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Afrique

Burkina Faso: au moins une cinquantaine de soldats et de VDP tués dans plusieurs attaques terroristes

Auteur: rfi.fr

il y a 4 jours 264 Lectures 0 Commentaires | English
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Burkina Faso: au moins une cinquantaine de soldats et de VDP tués dans plusieurs attaques terroristes

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Au Burkina Faso, au moins une cinquantaine de soldats et de volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont été tués samedi 4 juillet lors d’attaques complexes menées par le Jnim (affilié à Al-Qaïda). Ces attaques ont visé plusieurs localités du pays : au nord, au nord-ouest et au sud-ouest. Plusieurs camps ont été pillés et des armes emportées par les jihadistes. Pour l’instant, aucune réaction des autorités, mais le Jnim a revendiqué ces attaques dont les images font le tour des réseaux sociaux.

L'attaque a commencé samedi matin autour de 5h. Les combattants du Jnim ont pris d'assaut le camp militaire de Di, dans la province du Sourou au nord-ouest du pays. Après de violents combats, ils ont réussi à pénétrer le camp avant de se retirer. Au cours de ce raid, selon notre source, au moins 23 militaires et 11 volontaires pour la défense de la patrie ont été tués.

De son côté, le Jnim affirme dans une vidéo avoir vu 22 corps de militaires et VDP burkinabè avant leur retrait de la ville de Di. Il revendique aussi deux autres attaques au sud-ouest et centre-ouest du pays à Dalan et Tiéré. Au moins 18 soldats ont été tués lors de ces assauts. Plusieurs autres sources confirment d’importants dégâts matériels dans ces deux localités.

Dans la même journée, samedi dernier, les jihadistes ont attaqué Thiou et Séguénéga dans le nord du pays. Pas de perte en vies humaines cette fois, mais de nombreux véhicules civils ont été incendiés selon des témoignages.

Pour l'instant, il n'y a eu aucune réaction, ni de l’armée, ni du gouvernement burkinabè sur ces différentes attaques.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Au moins 50 soldats et volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tués le 4 juillet lors d'attaques du Jnim (affilié à Al-Qaïda) au Burkina Faso. - Les attaques ont visé plusieurs localités : Di (nord-ouest, 23 militaires et 11 VDP tués), Dalan et Tiéré (sud-ouest et centre-ouest, 18 soldats tués). - Aucune réaction officielle de l'armée ou du gouvernement burkinabè ; le Jnim a revendiqué les attaques.
Auteur: rfi.fr
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026

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