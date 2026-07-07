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Auteur: ivoirematin

Taekwondo : la Côte d’Ivoire et l'Académie mondiale (Kukkiwon) scellent un partenariat historique

Le ministère des Sports ivoirien passe à la vitesse supérieure pour le développement du taekwondo. Le ministre Adjé Silas Metch a reçu en audience, à la Cité administrative du Plateau, le Grand Maître Yun Ung Suk, président de l’Académie mondiale de taekwondo (Kukkiwon). Au cœur des échanges : le renforcement de la coopération internationale pour propulser la discipline vers de nouveaux sommets.

Pour saluer son engagement exceptionnel, le gouvernement ivoirien a élevé le Grand Maître Yun Ung Suk au rang de Grand Officier dans l’Ordre du Mérite sportif.

1. Une régularisation massive et historique des grades

L'un des enjeux majeurs de cette visite de travail réside dans la mise à niveau administrative des athlètes locaux. L'appui du Kukkiwon va permettre de débloquer les passages de grades internationaux de nombreux taekwondo-in, dont les dossiers étaient en souffrance depuis des années.

« C’est la première fois qu’un seul pays présente un aussi grand nombre de pratiquants concernés par une régularisation des grades internationaux. » — Grand Maître Siaka Minayaha Coulibaly, président de la Commission Kukkiwon en Côte d’Ivoire.

Cette opération d'envergure nationale poursuit trois objectifs clés :

Offrir de nouvelles perspectives de carrière et d'évolution aux athlètes. Crédibiliser le système de certification national. Accroître la compétitivité des combattants ivoiriens lors des compétitions mondiales.

2. La Côte d'Ivoire, hub incontournable du taekwondo africain

Le choix de la Côte d'Ivoire pour le tout premier déplacement officiel en Afrique du président Yun Ung Suk (entré en fonction en septembre 2025) ne doit rien au hasard. Le pays bénéficie d'une légitimité historique et sportive indéniable :

Pionnier continental : Premier pays africain à s'être affilié au Kukkiwon dès 1973. Popularité locale : Le taekwondo est aujourd'hui l'un des sports les plus pratiqués dans le pays, juste derrière le football et le basketball. Bassin de talents : Un nombre record de ceintures noires formées et des performances internationales régulières.

Cette position stratégique est consolidée depuis 2023 par l'implantation à Abidjan d'un bureau régional du Kukkiwon, fruit d'un accord avec la Fédération ivoirienne de taekwondo (FITKD). Cet organe déconcentré sert désormais de levier pour piloter le développement de la discipline dans toute l'Afrique de l'Ouest.

3. Une vision partagée pour l'avenir

Le ministre Adjé Silas Metch a réaffirmé que l'engouement de la jeunesse ivoirienne imposait des formations alignées sur les plus hauts standards mondiaux.

De son côté, le Grand Maître Yun Ung Suk a chaleureusement remercié les autorités ivoiriennes pour leur accueil et leur distinction, tout en garantissant le soutien indéfectible de l'Académie mondiale pour structurer durablement la formation des encadreurs et des pratiquants de la sous-région.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministre ivoirien des Sports a reçu le président de l'Académie mondiale de taekwondo (Kukkiwon) pour renforcer la coopération et propulser la discipline. - Le Kukkiwon va régulariser massivement les grades internationaux de nombreux taekwondo-in ivoiriens, une première mondiale par son ampleur. - La Côte d'Ivoire, pionnière africaine affiliée au Kukkiwon depuis 1973, devient un hub régional pour le développement du taekwondo en Afrique de l'Ouest.