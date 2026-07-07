Guinée-Bissau : la transition convoque un référendum constitutionnel le 30 août pour instaurer un régime présidentiel
Les autorités de transition en Guinée-Bissau ont fixé au 30 août 2026 la tenue d'un référendum portant sur l'adoption d'une nouvelle Constitution qui prévoit l'instauration d'un régime présidentiel, selon un décret publié le lundi 6 juillet 2026.
Le décret, signé par le président de la transition, le général Horta N'Tam, convoque le corps électoral afin de se prononcer par « oui » ou par « non » sur l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi fondamentale, adoptée en janvier 2026 par le Conseil national de transition (CNT), l'organe législatif de la transition.
La question soumise aux électeurs est formulée comme suit : « Êtes-vous d'accord sur l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution approuvée par le Conseil national de transition (CNT) ? »
Adoptée à l'unanimité par le CNT, environ un mois et demi après le coup d'État du 26 novembre 2025, cette réforme constitutionnelle constitue un tournant majeur dans l'organisation institutionnelle du pays. Elle prévoit notamment le passage d'un régime parlementaire à un régime présidentiel.
Le général Horta N'Tam est arrivé au pouvoir à la suite du renversement du président Umaro Sissoco Embaló, dans un contexte marqué par les récurrentes crises politiques et l'instabilité institutionnelle qui secouent régulièrement la Guinée-Bissau.
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