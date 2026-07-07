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Auteur: Ivoirematin.com

Mondial : l’Égypte rêve d’un exploit historique face à l’Argentine de Messi

L’Égypte s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Les Pharaons affrontent, ce mardi 7 juillet à Atlanta, l’Argentine, championne du monde en titre, en huitièmes de finale de la Coupe du monde, une première historique pour la sélection égyptienne.

Portés par un parcours remarquable depuis le début du tournoi, les hommes de Hossam Hassan tenteront de créer l’exploit face à l’Albiceleste de Lionel Messi afin de décrocher une qualification inédite pour les quarts de finale.

L’Égypte avait parfaitement lancé sa campagne en signant sa toute première victoire en Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande (3-1) lors de la phase de groupes. Deuxième du groupe G avec cinq points, elle a ensuite éliminé l’Australie à l’issue de la séance des tirs au but, validant ainsi son billet pour un duel de prestige contre les champions du monde.

« Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens après avoir mené les Pharaons en huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois de l’histoire de notre pays », avait confié le sélectionneur Hossam Hassan après la qualification face à l’Australie.

Affichant sa confiance avant cette confrontation, le technicien égyptien assure que son équipe est prête à relever tous les défis.

« Nous sommes prêts à affronter n’importe quel adversaire », a-t-il déclaré.

Si l’Argentine constitue sans doute le plus grand défi jamais rencontré par l’Égypte en Coupe du monde, la prestation du Cabo Verde en huitièmes de finale a renforcé les espoirs des Pharaons. Pour sa toute première participation au Mondial, la sélection cap-verdienne avait tenu tête à l’Albiceleste avant de s’incliner 3-2 après prolongation, au terme d’un match où les Argentins ont été poussés dans leurs derniers retranchements.

Les Égyptiens espèrent s’inspirer de cette performance africaine pour faire tomber une équipe argentine qui figure parmi les rares sélections à avoir remporté tous ses matches depuis le début de la compétition.

Le directeur de la sélection, Ibrahim Hassan, assure que son équipe abordera cette affiche sans le moindre complexe.

« Nous ne craignons aucun adversaire. Notre objectif est de remporter la victoire », a-t-il affirmé, avant de lancer avec assurance : « Ils ont Messi, mais nous avons Mohamed Salah et 26 Messi dans notre effectif. »

En cas de qualification, l’Égypte retrouvera en quarts de finale le vainqueur de la rencontre entre la Suisse et la Colombie, prévue le 12 juillet.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'Égypte affronte l'Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde le 7 juillet à Atlanta, une première historique pour la sélection. - Les Pharaons se sont qualifiés après une victoire contre la Nouvelle-Zélande (3-1) et une élimination de l'Australie aux tirs au but. - Le sélectionneur Hossam Hassan et son équipe se disent prêts à défier l'Argentine, sans complexe, malgré la présence de Lionel Messi.