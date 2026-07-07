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Auteur: Ivoirematin.com

Ghana : Un conducteur de tricycle écope de 20 ans de prison pour abus sur une mineure et transmission du VIH

Le tribunal de circuit d’Odumase Krobo, dans la région de l’Est du Ghana, a condamné Joseph Nyarko, un conducteur de tricycle âgé de 36 ans, à 20 ans de réclusion après l’avoir reconnu coupable de détournement de mineure et de transmission volontaire du VIH à une fillette de 12 ans à Somanya.

Selon les informations rapportées par Crime Check TV Ghana, cette affaire met en lumière un grave cas d’abus sexuel sur mineur ayant entraîné la contamination de la victime par le virus. Les faits se sont déroulés à Somanya, où la jeune fille aurait été infectée par le prévenu.

Joseph Nyarko avait initialement nié les accusations portées contre lui. Toutefois, après examen du dossier et des éléments présentés devant la juridiction, le tribunal l’a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés avant de prononcer sa peine.

Au Ghana, les crimes sexuels commis sur des enfants ainsi que la transmission volontaire d’infections graves font l’objet de lourdes sanctions. Les autorités judiciaires et les organisations de protection de l’enfance rappellent régulièrement la nécessité d’une application stricte de la loi afin de protéger les mineurs et de lutter contre ces violences.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Joseph Nyarko, 36 ans, conducteur de tricycle, condamné à 20 ans de prison pour détournement de mineure et transmission volontaire du VIH à une fillette de 12 ans à Somanya. - Le tribunal d'Odumase Krobo l'a déclaré coupable après qu'il eut nié les accusations, sur la base des éléments du dossier. - L'affaire souligne les lourdes sanctions au Ghana contre les crimes sexuels sur enfants et la transmission volontaire d'infections graves.