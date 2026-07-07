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Auteur: Ivoirematin.com

Mondial 2026 : la Belgique corrige les États-Unis (4-1) et file en quarts de finale

La Belgique a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en s'imposant avec autorité face aux États-Unis (4-1), ce lundi 6 juillet 2026, à Seattle.

Malgré la présence de l'attaquant Folarin Balogun, autorisé à jouer après la suspension de son carton rouge à la suite d'une intervention du président américain Donald Trump auprès de la FIFA, la sélection belge n'a laissé aucune chance au pays hôte.

Les Diables rouges ont rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à un doublé de Charles De Ketelaere (9e, 33e). Hans Vanaken a ensuite aggravé le score à la 57e minute, profitant d'une énorme erreur du gardien américain Matt Freese. Dans le temps additionnel (90+3), Romelu Lukaku a scellé le succès belge en exploitant une nouvelle faute défensive des Américains.

Le seul but des États-Unis est intervenu à la 31e minute. Sur un coup franc de Malik Tillman, le milieu belge Youri Tielemans a malencontreusement dévié le ballon dans ses propres filets.

Grâce à cette large victoire, la Belgique décroche son ticket pour les quarts de finale où elle retrouvera l'Espagne, tombeuse du Portugal.

Cette élimination des États-Unis marque également la sortie de toutes les nations hôtes de cette Coupe du monde 2026, après celles du Canada et du Mexique.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Belgique bat les États-Unis 4-1 le 6 juillet 2026 à Seattle, validant son billet pour les quarts de finale. - Charles De Ketelaere marque un doublé (9e, 33e), suivi de Hans Vanaken (57e) et Romelu Lukaku (90+3) ; le but américain est un csc de Youri Tielemans (31e). - La Belgique affrontera l'Espagne en quarts, et cette élimination marque la sortie de toutes les nations hôtes de la Coupe du monde 2026.