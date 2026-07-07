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Auteur: Ivoirematin.com

Rupture diplomatique : la France accorde six jours aux diplomates burkinabè pour quitter son territoire

La crise diplomatique entre la France et le Burkina Faso franchit une nouvelle étape. À la suite de la rupture unilatérale des relations diplomatiques annoncée par Ouagadougou le 26 juin 2026, Paris a appliqué des mesures de réciprocité en demandant aux diplomates burkinabè de quitter le territoire français dans un délai de six jours.

Selon les informations disponibles, l'ensemble des diplomates français en poste au Burkina Faso ont regagné la France à la fin de la semaine dernière. En retour, les autorités françaises ont exigé que les représentants diplomatiques burkinabè présents en France quittent le pays au plus tard ce lundi 6 juillet 2026.

Dans le cadre de cette procédure, le chargé d'affaires du Burkina Faso en France avait été convoqué le 29 juin 2026 au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. À cette occasion, il lui a été notifié que, « dans un esprit de réciprocité », le personnel diplomatique burkinabè disposait d'un délai de sept jours pour quitter le territoire français.

Cette décision fait suite à l'annonce des autorités de transition burkinabè de mettre fin aux relations diplomatiques avec la France, une mesure qui traduit la poursuite de la détérioration des rapports entre Paris et Ouagadougou.

Depuis cette rupture, les deux États mettent en œuvre des mesures réciproques concernant leurs représentations diplomatiques, dans un climat marqué par de fortes tensions politiques et diplomatiques.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La France a accordé six jours aux diplomates burkinabè pour quitter son territoire, jusqu'au 6 juillet 2026. - Le chargé d'affaires du Burkina Faso a été convoqué le 29 juin 2026 au ministère français des Affaires étrangères pour notification. - Cette mesure fait suite à la rupture unilatérale des relations diplomatiques annoncée par Ouagadougou le 26 juin 2026.