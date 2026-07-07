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BEPC 2026 : le ministère fixe les critères d’orientation vers les lycées d’excellence

Auteur: Ivoirematin

il y a 4 jours 1379 Lectures 0 Commentaires | English
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BEPC 2026 : le ministère fixe les critères d’orientation vers les lycées d’excellence

Les candidats admis au BEPC 2026 désireux d’intégrer un établissement d’excellence en classe de seconde A ou C sont désormais fixés sur les conditions d’admission. Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement technique a détaillé les critères à remplir pour prétendre à une place dans ces établissements.

L’accès est notamment conditionné par des exigences relatives à l’âge du candidat ainsi qu’à ses résultats scolaires. Ces critères sont obligatoires et doivent être remplis simultanément. Tout élève ne satisfaisant pas à l’une de ces exigences ne pourra pas être orienté vers un établissement d’excellence.

La procédure d’orientation s’effectue par SMS. Les parents d’élèves doivent envoyer le message « DOB » au 9991, puis suivre les instructions qui leur seront communiquées. Un crédit téléphonique minimum de 200 FCFA, hors forfaits et Mobile Money, est requis pour mener l’opération à son terme.

Le ministère invite enfin les familles à se munir des informations indispensables avant d’entamer la procédure, notamment le matricule de l’élève, le numéro de téléphone du parent et le nom de l’établissement souhaité, afin de faciliter le traitement des demandes d’orientation.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Les candidats admis au BEPC 2026 doivent remplir des critères d'âge et de résultats scolaires pour intégrer un lycée d'excellence. - L'orientation s'effectue par SMS en envoyant "DOB" au 9991, avec un crédit téléphonique minimum de 200 FCFA requis. - Les parents doivent fournir le matricule de l'élève, le numéro de téléphone du parent et le nom de l'établissement souhaité.
Auteur: Ivoirematin
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026

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