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Affaire Mbappé : la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla exige des excuses et brandit la menace judiciaire

Auteur: Ivoirematin.com

il y a 4 jours 2436 Lectures 0 Commentaires | English
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Affaire Mbappé : la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla exige des excuses et brandit la menace judiciaire

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La polémique entre la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla et le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé est loin de s'essouffler. Après avoir provoqué une vague d'indignation avec des propos jugés racistes à l'encontre de l'attaquant français à l'issue de la victoire des Bleus (1-0) face au Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, l'élue revient à la charge dans une longue lettre ouverte rédigée en français.

Dans ce courrier, Celeste Amarilla affirme que son différend ne concerne pas la France, un pays auquel elle dit être profondément attachée. Elle rappelle avoir effectué sa scolarité dans un établissement français, souligne qu'elle parle couramment le français et évoque ses fréquents séjours dans l'Hexagone, notamment à Courchevel et à Saint-Tropez.

La sénatrice assure que son problème est exclusivement avec Kylian Mbappé, qu'elle accuse d'arrogance et de mépris envers le Paraguay. Elle reproche notamment au joueur certaines déclarations faites avant la rencontre, estimant qu'elles visaient à rabaisser l'équipe paraguayenne et, au-delà, tout le peuple paraguayen.

Revenant sur les insultes qu'elle avait publiées sur le réseau social X avant de les supprimer, Celeste Amarilla affirme avoir regretté ses propos. Elle explique avoir retiré son message après avoir pris conscience qu'elle reproduisait des comportements discriminatoires qu'elle dit pourtant condamner. Selon elle, ses propres origines métisses et latino-américaines l'ont déjà exposée à des discriminations.

L'élue exige désormais que Kylian Mbappé retire à son tour les propos qu'il a tenus à son encontre. En réponse aux attaques de la sénatrice, le capitaine des Bleus l'avait qualifiée de « femme méprisable et indigne de sa fonction », dénonçant son racisme et estimant que ses déclarations avaient terni l'image du Paraguay.

Estimant avoir été victime d'une « violence de genre » et d'une attaque politique contre une femme élue, Celeste Amarilla demande des excuses publiques. Elle affirme qu'à défaut d'une rétractation de la star française, elle se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires pour « violence de genre ».

Par ailleurs, la sénatrice a annoncé sur le réseau X la tenue d'une conférence de presse ce mardi afin de s'exprimer publiquement sur cette affaire, qui continue de susciter de vives réactions aussi bien au Paraguay qu'en France.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla exige des excuses publiques de Kylian Mbappé pour des propos qu'elle qualifie de "violence de genre". - Elle menace d'engager des poursuites judiciaires si le joueur ne retire pas ses déclarations la concernant. - Amarilla a annoncé une conférence de presse pour mardi afin de s'exprimer sur cette affaire.
Auteur: Ivoirematin.com
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026

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