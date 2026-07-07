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Sport

Open G1 de France : L’Association OD Taekwondo Tafiré brille par ses performances et son engagement inclusif

Auteur: ivoirematin

il y a 4 jours 1569 Lectures 0 Commentaires | English
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Open G1 de France : L’Association OD Taekwondo Tafiré brille par ses performances et son engagement inclusif

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L’Association OD Taekwondo Tafiré a marqué les esprits lors de l’Open G1 de la World Taekwondo, qui s'est tenu les 4 et 5 juillet 2026 à Montargis (France). Le club ivoirien repart avec une médaille d'argent autour du cou et signe une première historique en matière d'inclusion sportive.

D’après les informations transmises par le directeur technique du club, Moïse Touré Sié Clofolo, cette compétition internationale de haut niveau a rassemblé 42 équipes venues d'une vingtaine de pays.

Une participation historique pour le taekwondo africain

Le fait marquant du tournoi réside dans le parcours d'Ouattara Pingué Aliman. Alignée sous la bannière de la Fédération des Sports des Sourds de Côte d’Ivoire (FSSCI), l'athlète a bravé les pronostics en affrontant la triple championne de France des moins de 46 kg, Valentine Dupré.

Bien que le combat se soit soldé par une défaite, sa seule présence sur le tapis constitue un exploit : elle devient la toute première taekwondoïste sourde africaine à participer à une compétition G1 de la World Taekwondo aux côtés d'athlètes valides.

« Cette participation constitue une avancée significative pour l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le sport de haut niveau. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour les taekwondoïstes sourds de tout le continent africain », a souligné avec fierté Moïse Touré Sié Clofolo.

L'argent pour confirmer l'excellence

Le club de Tafiré a également brillé sur le plan comptable grâce à Tallo Ogbalé Ruth. En décrochant une remarquable médaille d’argent, l'athlète a prouvé la compétitivité et la qualité de la formation dispensée au sein de l'association.

Un honneur pour la région du Hambol et la Côte d’Ivoire

Le directeur technique n'a pas tari d'éloges sur ses deux protégées, rappelant que ces résultats récompensent un travail de fond axé sur l'encadrement des jeunes et la promotion de l'excellence sportive.

« Nous adressons nos sincères félicitations à Ouattara Pingué Aliman et Tallo Ogbalé Ruth pour leur courage, leur détermination et leur engagement. Elles font rayonner notre association, la FSSCI et la Côte d’Ivoire tout entière », s'est-il réjoui.

À travers ce double succès, tant sur le plan humain que sportif, l’Association OD Taekwondo Tafiré consolide son rôle de leader dans la région du Hambol pour la promotion du sport, de la jeunesse et de l'intégration sociale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L’Association OD Taekwondo Tafiré a remporté une médaille d’argent lors de l’Open G1 de la World Taekwondo à Montargis (France) les 4 et 5 juillet 2026. - L’athlète Ouattara Pingué Aliman est devenue la première taekwondoïste sourde africaine à participer à une compétition G1 face à des athlètes valides. - Tallo Ogbalé Ruth a décroché une médaille d’argent, confirmant la qualité de la formation du club ivoirien.
Auteur: ivoirematin
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026

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