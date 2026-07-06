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Afrique

Cameroun : Brenda Biya affirme que son père Paul Biya est gravement malade et évoque la fin du régime

Auteur: Ivoirematin.com

il y a 4 jours 1352 Lectures 0 Commentaires | English
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Cameroun : Brenda Biya affirme que son père Paul Biya est gravement malade et évoque la fin du régime

La fille aînée du président camerounais, Brenda Biya, a suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une vidéo dans laquelle elle affirme que son père, Paul Biya, serait dans un état de santé très préoccupant.

Dans cette séquence largement relayée en ligne, Brenda Biya évoque également une fin imminente du gouvernement camerounais. Elle se plaint par ailleurs de sa propre prise en charge, affirmant être maintenue dans une chambre alors qu'elle souhaiterait être hospitalisée.

« Pourquoi vous me gardez dans une chambre, si vous savez que c'est mauvais pour mon mental ? », déclare-t-elle dans la vidéo.

À ce stade, aucune source officielle camerounaise n'a confirmé les déclarations de Brenda Biya concernant l'état de santé du chef de l'État.

Âgé de 93 ans, Paul Biya avait déjà fait l'objet de nombreuses spéculations sur son état de santé ces derniers mois. En juin dernier, le magazine Jeune Afrique avait indiqué qu'il avait été admis dans une clinique privée à Genève à la suite d'un malaise.

La dernière apparition publique du président camerounais remonte au 20 mai 2026, à l'occasion du défilé marquant la célébration de la fête nationale.

Si vous le souhaitez, je peux aussi lui donner un style encore plus proche des dépêches d'Abidjan.net, avec un angle plus percutant tout en restant conforme aux règles journalistiques.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Brenda Biya affirme dans une vidéo que son père Paul Biya est gravement malade et évoque la fin du régime camerounais. - Aucune source officielle camerounaise n'a confirmé ces déclarations sur l'état de santé du président. - Paul Biya, 93 ans, avait été admis dans une clinique à Genève en juin dernier et sa dernière apparition publique date du 20 mai 2026.
Auteur: Ivoirematin.com
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026

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