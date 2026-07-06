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Sport

Coupe du Monde 2026 : l’Espagne terrasse le Portugal et envoie Cristiano Ronaldo vers une possible retraite internationale

Auteur: Ivoirematin.com

il y a 4 jours 960 Lectures 1 Commentaires | English
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Coupe du Monde 2026 : l’Espagne terrasse le Portugal et envoie Cristiano Ronaldo vers une possible retraite internationale

L’Espagne poursuit son parcours à la Coupe du Monde 2026. La Roja s’est imposée dans la douleur face au Portugal (1-0), ce dimanche, en huitièmes de finale, grâce à un but inscrit dans les ultimes secondes du temps réglementaire, mettant ainsi fin au rêve mondial de Cristiano Ronaldo et de la Seleção.

Quatre ans après son élimination prématurée au même stade de la compétition, la sélection espagnole a parfaitement maîtrisé son sujet face à son voisin ibérique. Dominatrice dès les premières minutes, l’équipe de Luis de la Fuente a imposé son rythme et multiplié les occasions, sans toutefois parvenir à tromper un exceptionnel Diogo Costa.

Le gardien portugais a longtemps maintenu les siens dans la rencontre en réalisant plusieurs arrêts décisifs devant Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Alex Baena et Pau Cubarsí. Malgré cette domination espagnole, le Portugal est parvenu à relever la tête en fin de première période, obligeant Unai Simón à intervenir face à João Félix et Cristiano Ronaldo, tandis qu’une tentative de Nuno Mendes terminait sur la barre transversale.

Au retour des vestiaires, la Roja a repris le contrôle des débats. La sortie sur blessure de Nuno Mendes a fragilisé le couloir gauche portugais, offrant davantage d’espaces à Lamine Yamal et à ses partenaires. Les changements opérés par Roberto Martínez, avec notamment les entrées de Rafael Leão, Bernardo Silva et Francisco Conceição, n’ont toutefois pas permis au Portugal de retrouver de l’efficacité offensive.

Alors que le match semblait se diriger vers les prolongations, l’Espagne a finalement trouvé la faille dans le temps additionnel. Sur un coup franc rapidement joué, Ferran Torres a servi Mikel Merino, qui a conclu avec sang-froid pour inscrire l’unique but de la rencontre à la 91e minute.

Grâce à ce succès (1-0), l’Espagne valide son billet pour les quarts de finale, où elle affrontera le 10 juillet à Los Angeles le vainqueur du duel entre les États-Unis et la Belgique.

Pour le Portugal, cette élimination marque une immense désillusion. Cristiano Ronaldo, 41 ans, quitte la compétition sans avoir pu peser sur cette rencontre. Ce huitième de finale pourrait également constituer la dernière apparition internationale de la légende portugaise sous les couleurs de la Seleção.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'Espagne a battu le Portugal 1-0 en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, grâce à un but de Mikel Merino à la 91e minute. - Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, n'a pas réussi à peser sur le match, et cette défaite pourrait marquer sa dernière apparition internationale avec le Portugal. - L'Espagne affrontera en quarts de finale le vainqueur du match entre les États-Unis et la Belgique, le 10 juillet à Los Angeles.
Auteur: Ivoirematin.com
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026

Commentaires (1)

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    Lawerence il y a 1 jour
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