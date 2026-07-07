Le pasteur aurait attiré ses victimes via Facebook : quatre corps découverts près de son église

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Auteur: Ivoirematin.com

e pasteur aurait attiré ses victimes via Facebook : quatre corps découverts près de son église

Un pasteur, présenté comme un guide spirituel au sein de sa communauté, est aujourd'hui au centre d'une affaire criminelle qui suscite une vive émotion en Eswatini. Les autorités ont procédé à son arrestation après la découverte de quatre corps en état de décomposition avancée à proximité de son église.

Le suspect, identifié comme Nkosingiphile Zwane, également connu sous le nom de Mphile Zwane, dirige l'Apostolic Faith Church, une église implantée dans la région de Matsapha. Il est soupçonné d'être impliqué dans la disparition et le meurtre présumés de plusieurs femmes.

D'après les premiers éléments de l'enquête, le pasteur aurait utilisé les réseaux sociaux, notamment Facebook, pour entrer en contact avec ses victimes. Il leur aurait promis des relations amoureuses sérieuses ou encore des offres d'emploi attractives afin de les convaincre de le rencontrer.

L'enquête a connu un tournant grâce à des informations relayées par la page Facebook locale Mufasa Eswatini. Celle-ci indiquait que Bongiwe (Phethiwe) Mkhonta, une jeune femme de 29 ans portée disparue, avait été aperçue pour la dernière fois en compagnie du pasteur. La victime n'avait plus donné de nouvelles depuis le 15 juin 2026, date à laquelle elle avait quitté son domicile pour un déplacement professionnel à Matsapha.

Exploitant cette piste, les enquêteurs ont interpellé le responsable religieux. Au cours de son interrogatoire, ce dernier aurait conduit les policiers jusqu'à un fossé peu profond situé à Mfabantfu, non loin de son lieu de culte. C'est à cet endroit que les forces de l'ordre ont découvert quatre corps en état de décomposition avancée.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de ces décès et d'établir d'éventuels liens avec d'autres disparitions signalées dans la région. Cette affaire continue de provoquer une onde de choc au sein de la population.

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un pasteur, Nkosingiphile Zwane, a été arrêté en Eswatini après la découverte de quatre corps en décomposition près de son église à Matsapha. - Il est soupçonné d'avoir attiré ses victimes via Facebook en leur promettant des relations amoureuses ou des offres d'emploi. - L'enquête a été déclenchée par la disparition de Bongiwe Mkhonta, vue pour la dernière fois avec le pasteur le 15 juin 2026.