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Auteur: Ivoirematin.com

Le Président demande l'annulation de la procédure de révision constitutionnelle

Le bras de fer entre l'exécutif et l'Assemblée nationale franchit une nouvelle étape. Le Président de la République a officiellement saisi, ce lundi 6 juillet 2026, le Conseil constitutionnel afin de contester la procédure ayant conduit à l'adoption de la loi n°18/2026 portant révision de la Constitution.

Agissant au nom et pour le compte du chef de l'État, Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, avocat à la Cour, a déposé au greffe de la haute juridiction un recours en inconstitutionnalité visant la procédure de révision constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale le 29 juin 2026.

Dans sa requête, le Président de la République dénonce une « violation de la procédure de révision constitutionnelle » et sollicite un examen en urgence de son recours. Conformément aux dispositions organiques encadrant le fonctionnement du Conseil constitutionnel, il demande que l'affaire soit instruite et tranchée dans un délai de huit jours.

Pour appuyer sa démarche, l'exécutif a versé au dossier plusieurs pièces justificatives, notamment les textes de loi concernés, des échanges officiels avec le président de l'Assemblée nationale, ainsi que des procès-verbaux établis par des huissiers de justice. Des supports numériques contenant les enregistrements audio et vidéo des débats en séance plénière ont également été produits afin d'étayer les irrégularités alléguées.

Le Conseil constitutionnel est désormais appelé à se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de ce recours, dont l'issue pourrait avoir des conséquences majeures sur le processus de révision constitutionnelle engagé.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Président a saisi le Conseil constitutionnel pour contester la procédure d'adoption de la loi de révision constitutionnelle. - Le recours dénonce une "violation de la procédure de révision constitutionnelle" et demande un examen en urgence sous huit jours. - Des pièces justificatives, dont des enregistrements des débats parlementaires, ont été fournies pour étayer les irrégularités alléguées.