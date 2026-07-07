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Afrique

Madinani : face aux pénuries de carburant, le marché noir de l'essence prospère

Auteur: ivoirematin

il y a 4 jours 923 Lectures 0 Commentaires | English
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Madinani : face aux pénuries de carburant, le marché noir de l'essence prospère

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À Madinani, les pannes sèches à répétition dans les deux uniques stations-service de la commune font les affaires des revendeurs informels. Une situation qui exaspère les usagers, contraints de payer le prix fort pour circuler.

Le système D au prix fort

Face aux ruptures de stock chroniques d'essence (Super sans plomb) et de gasoil, les automobilistes, transporteurs et conducteurs de deux-roues n'ont plus le choix. Pour ne pas paralyser leurs activités, ils se tournent vers la vente à la sauvette.

Le carburant, désormais commercialisé dans des bouteilles aux principaux carrefours et le long des artères de la ville, s'arrache à 1 000 FCFA le litre. Une facture salée pour les consommateurs, alors que le tarif officiel fixé par l'État est de 875 FCFA sur tout le territoire national.

Une offre asphyxiée par la demande

Pourquoi une telle pénurie ? Selon les acteurs locaux, la logistique actuelle ne suit plus le rythme de la croissance locale.

« La station Star Oil n'est approvisionnée par camion-citerne que deux fois par semaine. La demande est devenue tellement forte à tous les niveaux que la pénurie est mathématiquement inévitable », explique Moussa Doumbia, un détaillant de la place.

Résultat : les revendeurs clandestins affichent complet depuis plusieurs semaines et voient leur clientèle exploser à mesure que les cuves des stations officielles se vident.

Le cri du cœur des consommateurs

Pour la population, ce surcoût permanent commence à peser lourdement sur les budgets professionnels et familiaux. En plus de perturber les déplacements quotidiens, cette crise de l'énergie fragilise l'économie locale.

Les usagers lancent un appel pressant aux gérants des deux stations-service de Madinani pour qu'ils renforcent la fréquence de leur approvisionnement et garantissent enfin une distribution stable et continue.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- À Madinani, les deux stations-service subissent des pénuries chroniques d'essence et de gasoil, poussant les usagers vers le marché noir. - Le carburant est vendu à 1 000 FCFA le litre par des revendeurs informels, soit 125 FCFA de plus que le tarif officiel de 875 FCFA. - Les consommateurs demandent aux gérants des stations d'augmenter la fréquence d'approvisionnement pour stabiliser la distribution.
Auteur: ivoirematin
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026

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