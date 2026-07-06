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Afrique

RDC : Le collectif CNPAV dénonce une corruption systémique nourrie par l'impunité

Auteur: ivoirematin

il y a 5 jours 948 Lectures 0 Commentaires | English
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RDC : Le collectif CNPAV dénonce une corruption systémique nourrie par l'impunité

En République démocratique du Congo, la lutte contre les dérives financières franchit un nouveau cap. Le collectif « Le Congo n’est pas à vendre » (CNPAV) — une coalition d'organisations de la société civile nationale et internationale — a publié un rapport au vitriol le 29 juin dernier. Sa cible principale : le grand fossé des rémunérations au sein de la fonction publique, qu'il désigne comme la source majeure des injustices sociales du pays.

Une cartographie de la malgouvernance

Ce document dresse un état des lieux alarmant de la gestion de l'État congolais, articulé autour de deux axes majeurs :

  1. L'opacité totale des salaires : Le rapport pointe du doigt le secret qui entoure les revenus des hauts dirigeants, depuis la présidence de la République jusqu'aux parlementaires, en passant par les membres du gouvernement et les patrons des grandes entreprises publiques.
  2. Un budget de consommation plutôt que d'investissement : Le CNPAV fustige la répartition des finances publiques, massivement orientées vers le train de vie de l'État au détriment des investissements structurels pourtant indispensables au développement du pays.
« Faute de sanctions, ces pratiques sont encouragées. »

Pour analyser ces révélations et aborder les pistes de solutions, Maître Jean Keba, avocat, co-auteur du rapport et membre actif du CNPAV, est l'invité du jour.

Quel aspect de ce rapport ou de l'interview de Jean Keba souhaitez-vous que nous développions davantage ?

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le collectif CNPAV a publié un rapport le 29 juin dénonçant l'opacité des salaires des hauts dirigeants et un budget d'État orienté vers la consommation plutôt que l'investissement. - Le rapport identifie le fossé des rémunérations dans la fonction publique comme la source majeure des injustices sociales en RDC. - Maître Jean Keba, co-auteur du rapport, souligne que l'absence de sanctions encourage ces pratiques de corruption systémique.
Auteur: ivoirematin
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026

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