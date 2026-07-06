Afrique

Auteur: ivoirematin

Somalie : L'avenir de la mission de l'UA menacé par le désengagement financier américain

Washington a annoncé la fin de son soutien financier au Bureau d'appui de l'ONU en Somalie d'ici fin 2026. Une décision qui fragilise directement l'Aussom (Mission de l'Union africaine) et fait peser le spectre d'un vide sécuritaire face aux shebabs.

Un coup de massue logistique pour l'Aussom

L'onde de choc diplomatique a été déclenchée par une note américaine datée du 1er juillet. Les États-Unis y informent l'Union africaine qu'ils cesseront, après 2026, de financer le Bureau d’appui des Nations unies en Somalie (Unsos).

Ce choix coupe les vivres logistiques de l'Aussom, dont les 12 000 soldats luttent au quotidien contre les jihadistes d'al-Shabab. L'Unsos gère en effet les piliers vitaux de la mission :

Le transport et le carburant Le ravitaillement en rations Les évacuations médicales et les soins de santé

Le risque sur le terrain : Privée de cette colonne vertébrale logistique, la force africaine pourrait être contrainte de réduire ses effectifs et d'abandonner des positions clés dans le centre et le sud du pays, laissant le champ libre aux insurgés.

Pourquoi Washington coupe le robinet

Si la diplomatie américaine ne s'oppose pas sur le principe au renouvellement du mandat de l'Aussom par l'ONU, elle refuse catégoriquement d'en porter le coût financier via le dispositif actuel. Washington justifie cette rupture par deux arguments majeurs :

Un bilan jugé insuffisant : Les milliards investis ces dernières années n'ont pas apporté la stabilité espérée. L'enlisement politique local : Les rivalités internes et les querelles politiques entre dirigeants somaliens sapent l'efficacité de l'aide internationale.

L'angoisse d'un vide sécuritaire à Mogadiscio

Si le gouvernement fédéral somalien s'est muré dans le silence face aux sollicitations des médias, l'inquiétude est palpable dans les couloirs du pouvoir à Mogadiscio.

Le député et ancien directeur général du ministère de la Défense, Ahmed Koshin, a publiquement tiré la sonnette d'alarme. Selon lui, la mission de paix est condamnée à l'impuissance sans logistique. Le constat de la classe politique est unanime : l'armée nationale n'est pas encore prête à assumer seule la sécurité du pays, et un affaiblissement de l'Aussom offrirait une opportunité stratégique inespérée aux shebabs.

Le spectre du traumatisme de 1993

Ce désengagement marque un tournant historique. Depuis le fiasco de l'intervention de 1993 à Mogadiscio, les États-Unis privilégiaient une stratégie de soutien indirect (financer des forces africaines plutôt que d'envoyer des troupes au sol). En mettant fin à ce modèle, Washington ouvre une période de grande incertitude.

Déjà échaudée par la baisse des financements européens, l'Union africaine n'a pas les reins assez solides pour combler ce gouffre financier. Sans l'émergence rapide de nouveaux bailleurs de fonds, la Somalie pourrait perdre son principal rempart international contre le terrorisme.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les États-Unis cessent de financer le Bureau d’appui de l’ONU en Somalie (Unsos) après 2026, menaçant la logistique de la mission de l’UA (Aussom). - Washington justifie ce désengagement par un bilan jugé insuffisant et les rivalités politiques somaliennes qui sapent l’efficacité de l’aide. - Un vide sécuritaire est redouté, l’armée somalienne n’étant pas prête à remplacer l’Aussom, ce qui profiterait aux shebabs.