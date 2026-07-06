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Afrique

Togo / BAC II 2026 : Vers le dénouement avec la délibération ce lundi 6 juillet

Auteur: ivoirematin

il y a 5 jours 849 Lectures 0 Commentaires | English
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Togo / BAC II 2026 : Vers le dénouement avec la délibération ce lundi 6 juillet

L’attente est sur le point de prendre fin pour les 76 093 candidats au Baccalauréat deuxième partie (BAC 2) au Togo. Selon les dernières informations, la délibération officielle est fixée à ce lundi 6 juillet 2026, dès 7 heures du matin, au centre de Lomé.

Étape cruciale avant la publication tant attendue, la délibération permet aux jurys de valider définitivement les notes, de trancher les cas particuliers et d'arrêter la liste officielle des admis. Bien qu'aucune date nationale de proclamation n'ait encore été rendue publique par communiqué officiel, la convocation des jurys ce lundi confirme que le processus touche à sa fin. Les résultats devraient donc tomber dans les jours qui suivent.

Un calendrier scrupuleusement respecté

Le déroulement de l'examen suit une feuille de route parfaitement maîtrisée depuis le lancement des épreuves :

  1. Du 16 au 20 juin 2026 : Déroulement des épreuves écrites.
  2. 24 juin 2026 : Lancement des corrections dans trois pôles stratégiques (Lycée Scientifique de Lomé, Lycée d’Atakpamé et Lycée de Kara I).
  3. 1er et 2 juillet 2026 : Clôture des travaux de correction selon les commissions.
Le chiffre clé : Sur les 76 093 candidats enregistrés cette année par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, on compte 38 294 garçons et 37 799 filles, illustrant un écart de genre désormais presque inexistant.

Comment consulter les résultats du BAC 2 2026 ?

Dès que la proclamation sera officielle, quatre canaux gratuits seront mis à disposition des candidats pour vérifier leur admissibilité :

  1. En ligne (Plateforme nationale) : Rendez-vous sur resultats.service-public.gouv.tg et saisissez votre numéro de table.
  2. En ligne (Office du Bac) : Accédez directement au portail dédié sur app.officedubactogo.tg.
  3. Via WhatsApp : Envoyez simplement le mot « Bonjour » au +228 92 14 38 38 et laissez-vous guider par les instructions.
  4. Par affichage physique : Les listes des admis seront traditionnellement placardées dans chaque centre d’examen.

⚠️ Appel à la vigilance : attention aux arnaques

Il est primordial de rappeler que, suite à une décision du ministre de l’Éducation nationale, Mama Omorou, lors du BAC 1, la consultation par SMS a été définitivement supprimée.

Par conséquent, la vérification des résultats est entièrement gratuite sur tous les canaux officiels. Les candidats et leurs proches sont invités à la plus grande prudence face aux offres payantes qui circulent sur le web, ainsi qu'aux fausses rumeurs partagées sur les réseaux sociaux. Seuls les canaux officiels listés ci-dessus font foi.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La délibération du BAC II 2026 au Togo est prévue ce lundi 6 juillet 2026 à 7h au centre de Lomé. - Sur 76 093 candidats, on compte 38 294 garçons et 37 799 filles. - Les résultats seront consultables gratuitement via quatre canaux officiels, dont la plateforme resultats.service-public.gouv.tg.
Auteur: ivoirematin
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026

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