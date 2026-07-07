Afrique

Auteur: ivoirematin

Vers un virage stratégique à la BEAC : Intégration du yuan et bras de fer avec le FMI

La Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) s'apprête à faire évoluer la gestion de ses avoirs extérieurs. Afin de coller à la réalité des flux commerciaux de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), l'institution envisage d'intégrer le yuan chinois dans ses réserves de change. Une transition qui se ferait au détriment du duopole traditionnel dollar-euro, reflétant le poids de la Chine comme premier partenaire commercial de la zone.

Cette orientation a été officialisée à Yaoundé lors d'une rencontre entre le gouverneur de la BEAC, Yvon Sana Banhui, et une délégation du géant technologique Huawei, menée par Fernando Liu, président de la division « Banque Centrale » de Huawei Digital Finance. Au-delà du volet numérique, les discussions ont mis en lumière la nécessité pour la banque centrale de sécuriser et de tracer l'ensemble des flux financiers avec Pékin pour endiguer les circuits informels et renforcer la souveraineté économique de la sous-région.

Optimiser les échanges avec Pékin et moderniser l'institution

L'adoption du yuan répond avant tout à une logique d'efficacité économique. Actuellement, les transactions entre la CEMAC et la Chine transitent par des devises pivots (dollar ou euro), entraînant des conversions successives coûteuses et exposant les opérateurs aux risques de change. En introduisant directement le yuan dans ses réserves, la BEAC compte :

Réduire les coûts de transaction pour les entreprises locales. Accélérer les règlements commerciaux (notamment pour l'importation de biens technologiques, d'équipements industriels et de biens de consommation). Sécuriser le financement des importations en provenance de Chine.

Par ailleurs, le partenariat avec Huawei ouvre la voie à une modernisation technologique d'envergure. Le groupe chinois a exposé ses solutions de cloud unifié, d'intelligence artificielle et de monnaie numérique de banque centrale (MNBC) pour fluidifier et auditer les flux monétaires en temps réel. Pour acter cette coopération et avancer sur la diversification des réserves, une visite officielle du gouverneur de la BEAC auprès de son homologue de la Banque populaire de Chine est d'ores et déjà planifiée.

Financement de l'économie réelle : Le bras de fer BEAC-FMI

En marge de cette mutation monétaire, la BEAC est engagée dans un arbitrage complexe face au Fonds monétaire international (FMI) concernant le soutien à l'industrialisation locale. Le 2 avril 2026, la banque centrale a suspendu son guichet spécial de refinancement, un mécanisme clé destiné à soutenir les crédits à moyen terme pour les projets productifs régionaux.

Cette suspension temporaire fait suite aux pressions du FMI, inquiet de la baisse des avoirs extérieurs enregistrée en 2025. L'argument de l'institution de Washington est purement macroéconomique :

« Dans une situation de fragilité des réserves de change, tout financement de projets se traduit par des importations, ce qui a une conséquence immédiate sur nos réserves », résume le gouverneur Yvon Sana Banhui.

Pour le FMI, préserver les devises est vital pour maintenir la stabilité de la parité fixe du franc CFA. Cependant, la BEAC refuse de sacrifier l'investissement de long terme sur l'autel d'une tension passagère sur les réserves. Plutôt que de supprimer définitivement cet outil, la banque centrale a choisi une position intermédiaire : le mécanisme est gelé, et un groupe de travail est chargé de mener une évaluation comparative internationale pour juger de sa pertinence.

Le Cameroun en première ligne face au défi industriel

Le bien-fondé de ce guichet de refinancement s'illustre particulièrement au Cameroun, qui pèse pour près de la moitié du paysage bancaire de la zone. En 2025, ce dispositif a validé des financements majeurs, à l'instar du projet minier de fer de Bipindi-Grand-Zambi ou du plan d'investissement de l'opérateur télécom public Camtel.

Déterminée à soutenir le tissu économique régional, la BEAC a également renforcé sa coopération avec la Banque de développement des États de l'Afrique centrale (BDEAC), y injectant 120 milliards de FCFA. « Nous assumons pleinement notre mission et notre engagement à soutenir notre communauté », martèle Yvon Sana Banhui.

La CEMAC se trouve ainsi à la croisée des chemins : elle doit arbitrer entre l'orthodoxie financière prônée par le FMI pour garantir la crédibilité de sa monnaie, et le besoin impérieux de stimuler une économie réelle en manque de financements lourds. Pour l'heure, la BEAC temporise, mais le débat est désormais crucial pour l'avenir macroéconomique de l'Afrique centrale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La BEAC envisage d'intégrer le yuan chinois dans ses réserves de change pour réduire les coûts de transaction et sécuriser les flux commerciaux avec la Chine, premier partenaire de la zone CEMAC. - Un partenariat avec Huawei est prévu pour moderniser la banque centrale via des solutions de cloud, d'IA et de monnaie numérique, avec une visite du gouverneur à la Banque populaire de Chine planifiée. - La BEAC a suspendu son guichet de refinancement sous pression du FMI, mais maintient un groupe de travail pour évaluer l'outil, tout en injectant 120 milliards de FCFA dans la BDEAC pour soutenir l'économie réelle.