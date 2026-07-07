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Auteur: ivoirematin

BAC 2026 en Côte d’Ivoire : 40,60 % de réussite, les filles dictent leur loi

Les résultats officiels de la session 2026 du baccalauréat en Côte d’Ivoire viennent de tomber. Cette année, le taux de réussite national s'établit à 40,60 %. Sur les 301 364 candidats qui se sont présentés aux épreuves, 122 360 ont décroché le précieux sésame.

Une victoire féminine confirmée

Le fait marquant de cette session réside dans la performance des candidates. Plus nombreuses sur la ligne de départ, les filles se sont également montrées plus efficaces que leurs homologues masculins. Elles affichent un taux de réussite de 42,24 %, contre 38,90 % pour les garçons.

Le bilan chiffré par genre :

Filles : 153 534 présentes | 64 853 admises Garçons : 147 830 présents | 57 507 admis

Ce qu'il faut retenir : Ces statistiques confirment une tendance claire et persistante en Côte d'Ivoire : les filles non seulement s'inscrivent massivement aux examens, mais elles surclassent les garçons en termes de réussite globale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Taux de réussite national au BAC 2026 en Côte d’Ivoire : 40,60 % (122 360 admis sur 301 364 candidats). - Les filles obtiennent un taux de réussite de 42,24 %, supérieur à celui des garçons (38,90 %). - 153 534 filles et 147 830 garçons se sont présentés ; 64 853 filles et 57 507 garçons ont été admis.