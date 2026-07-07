BAC 2026 en Côte d’Ivoire : 40,60 % de réussite, les filles dictent leur loi
Les résultats officiels de la session 2026 du baccalauréat en Côte d’Ivoire viennent de tomber. Cette année, le taux de réussite national s'établit à 40,60 %. Sur les 301 364 candidats qui se sont présentés aux épreuves, 122 360 ont décroché le précieux sésame.
Le fait marquant de cette session réside dans la performance des candidates. Plus nombreuses sur la ligne de départ, les filles se sont également montrées plus efficaces que leurs homologues masculins. Elles affichent un taux de réussite de 42,24 %, contre 38,90 % pour les garçons.
Le bilan chiffré par genre :
Ce qu'il faut retenir : Ces statistiques confirment une tendance claire et persistante en Côte d'Ivoire : les filles non seulement s'inscrivent massivement aux examens, mais elles surclassent les garçons en termes de réussite globale.
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