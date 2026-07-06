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Environnement

Ouragahio : Face à une insalubrité chronique, le cri d'alarme des populations

Auteur: ivoirematin

il y a 5 jours 785 Lectures 0 Commentaires | English
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Ouragahio : Face à une insalubrité chronique, le cri d'alarme des populations

Située à seulement 17 kilomètres de Gagnoa dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la commune d'Ouragahio traverse une crise environnementale majeure. L’accumulation massive des déchets ménagers défigure la localité, exaspère les riverains et fait peser une lourde menace sur la santé publique. Un constat alarmant dressé sur le terrain le vendredi 3 juillet 2026.

Un quotidien étouffé par les ordures et les odeurs

Il suffit de parcourir les artères d'Ouragahio pour mesurer l'ampleur du désastre. Des carrefours principaux aux abords des commerces, en passant par le pas de porte des habitations, des montagnes de détritus ont colonisé l'espace public. Sachets plastiques, restes alimentaires et bouteilles s'entassent à ciel ouvert. Sous l'effet de la chaleur étouffante ou après chaque averse, ces dépotoirs improvisés dégagent des odeurs nauséabondes devenues insupportables pour les habitants.

Le système local de gestion des déchets est visiblement saturé. Faute d'un ramassage régulier, les bacs à ordures débordent largement sur les trottoirs et la chaussée, transformant la routine des riverains en un véritable parcours du combattant.

Le ras-le-bol et l'incompréhension des riverains

Face à cette dégradation continue de leur cadre de vie, la colère et l'inquiétude grandissent chez les habitants, qui réclament des comptes et des actions.

  1. Un sentiment d'abandon : « Nous vivons avec ces montagnes d'ordures sous nos fenêtres. Quand il pleut, les déchets se dispersent jusque devant nos maisons. Nous avons l'impression d'être oubliés », déplore une riveraine qui avoue ne plus pouvoir manger tranquillement à cause des odeurs.
  2. La peur pour les enfants : Mme N'Guessan, une autre habitante, tire la sonnette d'alarme : « Nous voulons simplement vivre dans un environnement propre. Les mauvaises odeurs sont intolérables et nous craignons pour la santé de nos enfants. Les autorités doivent agir vite. »
  3. Un besoin de transparence : Pour Djédjé, la municipalité doit clarifier la situation : « Qui est réellement chargé de la collecte des ordures à Ouragahio ? Pourquoi ce manque de régularité ? Les populations veulent comprendre, mais surtout voir des actes concrets. »

L'alerte rouge des professionnels de santé

Au-delà de la gêne esthétique et olfactive, cette crise environnementale représente un danger sanitaire immédiat. Le Dr Seka Jean Marius, médecin-chef du Centre de santé urbain d'Ouragahio, est catégorique : ces accumulations de déchets sont de véritables bombes à retardement.

« L'accumulation des déchets crée un environnement favorable à la prolifération des moustiques, des mouches et des rongeurs. Cela augmente de manière significative les cas de paludisme et de maladies diarrhéiques. L'insalubrité est un facteur direct de dégradation de la santé publique. »

Le praticien appelle à une réaction collective immédiate. Sans une intervention d'urgence des autorités locales et des services compétents, les structures de santé de la commune risquent de faire face à une explosion des consultations liées aux maladies environnementales.

L'appel pressant à une solution durable

Pour sortir Ouragahio de cette impasse, les attentes de la population sont claires et urgentes :

  1. Une augmentation drastique de la fréquence des ramassages ;
  2. L'installation de points de regroupement adaptés au volume de déchets produits par la commune ;
  3. La mise en place d'une politique d'assainissement durable pour éviter de futurs débordements.

L'insalubrité à Ouragahio n'est plus un simple problème de propreté, c'est désormais une urgence sociale et sanitaire. Chaque jour d'inaction supplémentaire aggrave une situation déjà à la limite du tolérable. Les autorités municipales sont attendues au tournant.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'accumulation massive de déchets ménagers à Ouragahio défigure la localité et menace la santé publique, selon un constat du 3 juillet 2026. - Les habitants expriment colère et inquiétude, dénonçant un sentiment d'abandon et craignant pour la santé de leurs enfants. - Le Dr Seka Jean Marius alerte sur une augmentation des cas de paludisme et de maladies diarrhéiques due à la prolifération de moustiques et rongeurs.
Auteur: ivoirematin
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026

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