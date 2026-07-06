Ouragahio : Face à une insalubrité chronique, le cri d'alarme des populations
Située à seulement 17 kilomètres de Gagnoa dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la commune d'Ouragahio traverse une crise environnementale majeure. L’accumulation massive des déchets ménagers défigure la localité, exaspère les riverains et fait peser une lourde menace sur la santé publique. Un constat alarmant dressé sur le terrain le vendredi 3 juillet 2026.
Il suffit de parcourir les artères d'Ouragahio pour mesurer l'ampleur du désastre. Des carrefours principaux aux abords des commerces, en passant par le pas de porte des habitations, des montagnes de détritus ont colonisé l'espace public. Sachets plastiques, restes alimentaires et bouteilles s'entassent à ciel ouvert. Sous l'effet de la chaleur étouffante ou après chaque averse, ces dépotoirs improvisés dégagent des odeurs nauséabondes devenues insupportables pour les habitants.
Le système local de gestion des déchets est visiblement saturé. Faute d'un ramassage régulier, les bacs à ordures débordent largement sur les trottoirs et la chaussée, transformant la routine des riverains en un véritable parcours du combattant.
Face à cette dégradation continue de leur cadre de vie, la colère et l'inquiétude grandissent chez les habitants, qui réclament des comptes et des actions.
Au-delà de la gêne esthétique et olfactive, cette crise environnementale représente un danger sanitaire immédiat. Le Dr Seka Jean Marius, médecin-chef du Centre de santé urbain d'Ouragahio, est catégorique : ces accumulations de déchets sont de véritables bombes à retardement.
« L'accumulation des déchets crée un environnement favorable à la prolifération des moustiques, des mouches et des rongeurs. Cela augmente de manière significative les cas de paludisme et de maladies diarrhéiques. L'insalubrité est un facteur direct de dégradation de la santé publique. »
Le praticien appelle à une réaction collective immédiate. Sans une intervention d'urgence des autorités locales et des services compétents, les structures de santé de la commune risquent de faire face à une explosion des consultations liées aux maladies environnementales.
Pour sortir Ouragahio de cette impasse, les attentes de la population sont claires et urgentes :
L'insalubrité à Ouragahio n'est plus un simple problème de propreté, c'est désormais une urgence sociale et sanitaire. Chaque jour d'inaction supplémentaire aggrave une situation déjà à la limite du tolérable. Les autorités municipales sont attendues au tournant.
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