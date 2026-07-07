Fait Divers

Auteur: Faits divers

il y a 4 jours

La femme qui a fait exploser une bombe à Monaco a été retrouvée morte tuée d'une balle dans la tête

Le 29 juin dernier, un colis piégé avait explosé à Monaco, faisant trois blessés graves : Vadim Ermolaevqui, un oligarque ukrainien, sa compagne présentée comme sa maîtresse et leur fils de 13 ans

Très rapidement, les soupçons s'étaient portés sur une certaine Anastasiia Berezovska, une ukrainienne de 39 ans qui vit en Allemagne

Un vaste dispositif de recherche avait été déployé pour la retrouver

Une perquisition menée chez elle, vers Francfort, en Allemgane, n’avait pas permis de l’interpeller.

Le corps sans vie d'Anastasiia Berezovska a finalement été retrouvé enterré lundi soir près de Kiev, en Ukraine

Selon les premières constatations, elle a été tuée d'une balle dans la tête.

Deux suspects liés aux services de sécurité ukrainiens ont été interpellés. Il s'agit d'un officier en activité de la Direction principale du renseignement, ainsi que d'un ancien agent des forces de l'ordre.

Si Vadim Ermolaev et son fils sont hors de danger, l'état de la troisième victime, Anna Nasobina, reste pour l'heure préoccupant. Amputée des deux jambes, son pronostic vital est toujours engagé.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le corps d'Anastasiia Berezovska, suspectée d'avoir envoyé un colis piégé à Monaco, a été retrouvé enterré près de Kiev. - Elle a été tuée d'une balle dans la tête, selon les premières constatations. - Deux suspects liés aux services de sécurité ukrainiens ont été interpellés.