Auteur: ivoirematin

Tension à Ganaoni : Les populations se mobilisent contre un projet minier sans concertation préalable

Le vendredi 3 juillet 2026, un climat de contestation a régné devant la sous-préfecture de Ganaoni, dans le département de Boundiali. Les associations de jeunes, de femmes, ainsi que la chefferie traditionnelle des localités de Ganaoni, Zanga et Nangakaha se sont unies pour exprimer leur vive opposition au lancement d’une enquête de commodo et incommodo liée à un projet d’exploitation aurifère semi-industrielle.

Un projet de 99 hectares qui inquiète

À l'origine de la colère des riverains : une démarche administrative entamée par Bamba Moussa, promoteur de l'entreprise Fokpo Mine, en vue d'obtenir les droits d'exploitation d'un gisement d'or s'étendant sur 99,17 hectares.

Face à cette perspective, les communautés locales craignent de voir leur environnement et leur cohésion sociale bouleversés sans avoir eu leur mot à dire.

L'exigence absolue d'un dialogue inclusif

Les manifestants ne se disent pas fermés au projet, mais exigent l'arrêt immédiat de la procédure administrative tant qu'un terrain d'entente n'a pas été trouvé. Ils réclament la signature d'un protocole d'accord formel définissant clairement les engagements de l'entreprise en matière de développement local et de durabilité.

Plusieurs représentants de la communauté ont pris la parole pour justifier ce mouvement :

Bamba Sibiri (porte-parole des chefs de terre) : Il a rappelé qu’aucune exploitation de cette envergure ne peut démarrer sans consulter les premiers occupants du sol, soulignant que l'État lui-même encourage les chefs coutumiers à ne pas céder les terres pour des intérêts particuliers. Bamba Adama (président de la jeunesse) : Il a plaidé pour une suspension de l'enquête afin de privilégier le dialogue. « Notre ambition n’est pas de chasser l’entreprise. Mais elle doit d’abord signer un protocole d’accord inclusif qui prend en compte les intérêts de l’ensemble des populations », a-t-il clarifié. Koné Tiéwa (représentante des femmes) : Elle a alerté sur les tensions naissantes au sein des familles et a insisté sur la nécessité de garanties écrites pour préserver l'avenir de la communauté. Bamba Lassana (chef du canton intermédiaire) : Tout en reconnaissant qu'une mine peut être un levier économique, il a vivement regretté le manque total de concertation en amont avec les leaders d'opinion locaux.

La réponse de l'administration

Face à la foule, le sous-préfet de Ganaoni, N’Douba Benjamin, a tenté de canaliser les mécontentements. Il a invité les manifestants à formaliser et à consigner officiellement toutes leurs objections auprès du commissaire enquêteur désigné, Coulibaly Adama, dans le cadre légal de l'enquête en cours. L'autorité administrative a par ailleurs assuré que la procédure administrative se déroulait pour l'instant dans le calme et la légalité.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Des populations de Ganaoni, Zanga et Nangakaha ont manifesté le 3 juillet 2026 contre un projet d'exploitation aurifère semi-industrielle de 99 hectares porté par Bamba Moussa. - Les manifestants exigent l'arrêt de la procédure administrative et la signature d'un protocole d'accord formel sur le développement local avant toute exploitation. - Le sous-préfet N’Douba Benjamin a invité les opposants à formaliser leurs objections auprès du commissaire enquêteur dans le cadre légal de l'enquête.