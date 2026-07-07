Tension à Ganaoni : Les populations se mobilisent contre un projet minier sans concertation préalable
Le vendredi 3 juillet 2026, un climat de contestation a régné devant la sous-préfecture de Ganaoni, dans le département de Boundiali. Les associations de jeunes, de femmes, ainsi que la chefferie traditionnelle des localités de Ganaoni, Zanga et Nangakaha se sont unies pour exprimer leur vive opposition au lancement d’une enquête de commodo et incommodo liée à un projet d’exploitation aurifère semi-industrielle.
À l'origine de la colère des riverains : une démarche administrative entamée par Bamba Moussa, promoteur de l'entreprise Fokpo Mine, en vue d'obtenir les droits d'exploitation d'un gisement d'or s'étendant sur 99,17 hectares.
Face à cette perspective, les communautés locales craignent de voir leur environnement et leur cohésion sociale bouleversés sans avoir eu leur mot à dire.
Les manifestants ne se disent pas fermés au projet, mais exigent l'arrêt immédiat de la procédure administrative tant qu'un terrain d'entente n'a pas été trouvé. Ils réclament la signature d'un protocole d'accord formel définissant clairement les engagements de l'entreprise en matière de développement local et de durabilité.
Plusieurs représentants de la communauté ont pris la parole pour justifier ce mouvement :
Face à la foule, le sous-préfet de Ganaoni, N’Douba Benjamin, a tenté de canaliser les mécontentements. Il a invité les manifestants à formaliser et à consigner officiellement toutes leurs objections auprès du commissaire enquêteur désigné, Coulibaly Adama, dans le cadre légal de l'enquête en cours. L'autorité administrative a par ailleurs assuré que la procédure administrative se déroulait pour l'instant dans le calme et la légalité.
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